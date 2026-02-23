First Hydrogen unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit Robotikunternehmen

VANCOUVER, BC, 23. Februar 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“) mit der Firma Exodus Actuation Solutions Inc. („RoboticsCo“) unterzeichnet hat, der die Patente und die dazugehörigen geistigen Eigentumsrechte („IP“) an bestimmten Robotiktechnologien gehören. RoboticsCo besitzt oder lizenziert 25 erteilte sowie 11 angemeldete Patente, die sich auf Getriebe und Hochleistungsmotoren von Exodus Actuation beziehen. Diese Technologien sind erprobt und weltweit erfolgreich in Anwendungsgebieten der Robotik, der Automobilindustrie sowie im Verpackungssektor im Einsatz. Die Aktuatoren vereinen menschenähnliche Geschicklichkeit mit maschineller Präzision, indem sie elektrische Energie in kontrollierte Bewegungen umwandeln. Dadurch versetzen sie Robotersysteme in die Lage, komplexe, repetitive und auch gefährliche Aufgaben auszuführen, für die man traditionell menschliche Arbeitskräfte benötigte. Robotik-Aktuatoren sind grundlegende Bauteile, die ein breites Anwendungsspektrum unterstützen und unter anderem in der Industrierobotik, in elektrischen Mobilitätssystemen sowie in zukunftsweisenden autonomen Plattformen wie Drohnen (unbemannte Flugsysteme, UAVs) zum Einsatz kommen.

Die Robotik führt zu einem grundlegenden Wandel im Bereich der umweltfreundlichen Energien. Sie automatisiert die Installation, Inspektion und Wartung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie wie Solarparks, Windkraftanlagen sowie Wasserstoff- und Batteriespeichersysteme, optimiert den Energieverbrauch in der Industrie und sorgt für mehr Sicherheit der Arbeitskräfte in Gefahrenzonen. Luftgestützte und autonome Drohnenplattformen werden für Inspektion, Überwachung, Logistik sowie ferngesteuerte Einsätze eingesetzt. Durch die Kombination hocheffizienter elektronischer Aktuatoren mit KI-gestützten Steuerungssystemen können humanoide und industrielle Roboter komplexe Aufgaben mit höherer Präzision bei geringerem Energieverbrauch als herkömmliche Anlagen und Maschinen ausführen, was Kosteneinsparungen ermöglicht und die Dekarbonisierung entlang industrieller Wertschöpfungsketten unterstützt.