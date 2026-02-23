Heute am 23.02.2026: Commerzbank Aktie im Fokus

Am heutigen Handelstag konnte die Commerzbank Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,55 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Commerzbank Aktie. Nach einem Plus von +1,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 35,36€, mit einem Plus von +2,55 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +7,26 % bei Commerzbank.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank -3,88 % verloren.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,37 % 1 Monat -1,66 % 3 Monate +7,26 % 1 Jahr +75,47 %

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,73 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Montag nach einem versöhnlichen Wochenausklang etwas unter Druck geraten. Die Verluste hielten sich aber angesichts der Unsicherheit über neue US-Zölle in Grenzen. Das verbesserte deutsche Ifo-Geschäftsklima gab indes keine Impulse. …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hellt sich stärker auf als gedacht und schürt die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft. Im Februar stieg der Ifo-Index, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, stärker als erwartet und …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +2,83 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,45 %. ING Group legt um +0,44 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +0,97 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.