    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Lufthansa - Aktie geht steil - 23.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Lufthansa Aktie bisher um +4,32 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa - Aktie geht steil - 23.02.2026
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

    Deutsche Lufthansa Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.02.2026

    Mit einer Performance von +4,32 % konnte die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +0,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 9,4700. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Short
    10,06€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    8,52€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +13,68 % bei Deutsche Lufthansa.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +4,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Lufthansa auf +7,85 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,72 %
    1 Monat +0,02 %
    3 Monate +13,68 %
    1 Jahr +40,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie im Hinblick auf die DAX-Aufnahme. Fonds decken sich vor dem Stichtag, was Kurs und Volumen beeinflusst und Fast-Entry-Charakter begünstigt. Im Vergleich zu Air France-KLM werden fundamentale Kennzahlen diskutiert; Lufthansa hat hohen Free Float (~85%), was die Bewertung beeinflussen kann. Risiken sind Streiks und dünner Handel.

    Zur Deutsche Lufthansa Diskussion

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,36 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 23.02. - MDAX schwach -1,01 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Etliche Flüge an die US-Ostküste gestrichen


    Wegen des Blizzards im Osten der USA sind etliche Flugverbindungen gestrichen worden. Die Lufthansa -Gruppe hat für diesen Montag sämtliche Flüge ihrer Gesellschaften zu den Zielen New York und Boston abgesagt, wie ein Sprecher in Frankfurt …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %. easyJet notiert im Minus, mit -0,62 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,31 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    +3,90 %
    +4,72 %
    +0,02 %
    +13,68 %
    +40,59 %
    -4,86 %
    +11,01 %
    -4,54 %
    +106,89 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Lufthansa - Aktie geht steil - 23.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Lufthansa Aktie bisher um +4,32 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     