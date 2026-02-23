Deutsche Lufthansa - Aktie geht steil - 23.02.2026

Mit einer Performance von +4,32 % konnte die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +0,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 9,4700€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +13,68 % bei Deutsche Lufthansa.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +4,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Lufthansa auf +7,85 %.

Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,72 % 1 Monat +0,02 % 3 Monate +13,68 % 1 Jahr +40,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie im Hinblick auf die DAX-Aufnahme. Fonds decken sich vor dem Stichtag, was Kurs und Volumen beeinflusst und Fast-Entry-Charakter begünstigt. Im Vergleich zu Air France-KLM werden fundamentale Kennzahlen diskutiert; Lufthansa hat hohen Free Float (~85%), was die Bewertung beeinflussen kann. Risiken sind Streiks und dünner Handel.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,36 Mrd. € wert.

Wegen des Blizzards im Osten der USA sind etliche Flugverbindungen gestrichen worden. Die Lufthansa -Gruppe hat für diesen Montag sämtliche Flüge ihrer Gesellschaften zu den Zielen New York und Boston abgesagt, wie ein Sprecher in Frankfurt …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,42 %. easyJet notiert im Minus, mit -0,62 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,31 %.

Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.