    Hamborner REIT - Aktie stürzt rapide ab - 23.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hamborner REIT Aktie bisher Verluste von -8,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hamborner REIT Aktie.

    Hamborner REIT ist ein führendes deutsches Immobilienunternehmen, das durch seine Diversifikation und nachhaltige Investitionsstrategie hervorsticht.

    Hamborner REIT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Hamborner REIT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,30 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,30 %, geht es heute bei der Hamborner REIT Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hamborner REIT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,50 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hamborner REIT Aktie damit um -7,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hamborner REIT +9,12 % gewonnen.

    Hamborner REIT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,38 %
    1 Monat -1,42 %
    3 Monate +12,50 %
    1 Jahr -21,27 %

    Informationen zur Hamborner REIT Aktie

    Es gibt 81 Mio. Hamborner REIT Aktien. Damit ist das Unternehmen 370,11 Mio. € wert.

    HAMBORNER REIT AG announces adjustment to portfolio strategy and publishes forecast for the 2026 financial year


    EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Key word(s): Strategic Company Decision/Forecast HAMBORNER REIT AG announces adjustment to portfolio strategy and publishes forecast for the 2026 financial year 23.02.2026 / 14:19 CET/CEST The issuer is solely …

    HAMBORNER REIT AG kündigt Anpassung der Portfoliostrategie an und veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026


    EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose HAMBORNER REIT AG kündigt Anpassung der Portfoliostrategie an und veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026 23.02.2026 / 14:19 CET/CEST Für den …

    Hamborner REIT: Neue Strategie und Prognose für 2026 – Was Anleger wissen müssen


    Die HAMBORNER REIT AG richtet ihr Portfolio neu aus: Weg vom Büro, hin zu stabilen Nahversorgern und Baumärkten – mit klaren Zielen für Mieten, FFO und künftiges Wachstum.

    Hamborner REIT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hamborner REIT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hamborner REIT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hamborner REIT

    -6,58 %
    -7,38 %
    -1,42 %
    +12,50 %
    -21,27 %
    -35,80 %
    -42,15 %
    -40,44 %
    -35,74 %
