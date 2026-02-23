MBB - Aktie verliert deutlich -4,32 % - 23.02.2026

Mit einer Performance von -4,32 % musste die MBB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,92 %, geht es heute bei der MBB Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

MBB SE ist eine etablierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung in ihren Portfoliounternehmen, besonders in den Bereichen Industrie und Technologie.

Obwohl die MBB Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,90 %.

Allein seit letzter Woche ist die MBB Aktie damit um -6,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in MBB eine positive Entwicklung von +5,33 % erlebt.

MBB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,05 % 1 Monat +9,08 % 3 Monate +19,90 % 1 Jahr +110,35 %

Informationen zur MBB Aktie

Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von MBB

INDUS Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %.

MBB Aktie jetzt kaufen?

Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.