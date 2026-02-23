Stromausfälle treffen Hunderttausende

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein schwerer Wintersturm hat den Nordosten der USA fest im Griff und bringt verbreitet Blizzard-Bedingungen. Knapp 400.000 Kunden waren am Montagmorgen (Ortszeit) im Nordosten von Stromausfällen betroffen, wie Daten des Portals Poweroutage.us zeigten. Mehr als 40 Millionen Menschen standen unter Blizzard-Warnungen, berichtete der US-Sender CNN. Ein sogenannter Blizzard ist ein starker Schneesturm mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 55 Kilometern pro Stunde und stark eingeschränkter Sicht, der das öffentliche Leben zeitweise lahmlegen kann.

In den Bundesstaaten New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware und Connecticut fielen bereits mehr als 30 Zentimeter Schnee. Im New Yorker Central Park wurden bis zum Morgen über 38 Zentimeter gemessen - so viel wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr bei einem einzelnen Sturm, berichtete CNN. Starker Wind und schwerer, nasser Schnee ließen Bäume umstürzen, beschädigten Stromleitungen und verursachten örtliche Überschwemmungen an der Küste von Massachusetts.