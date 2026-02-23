Evotec Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,36 % verliert die Evotec Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,9460€, mit einem Minus von -2,36 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Evotec-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,34 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um -4,16 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Evotec auf +10,59 %.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,16 % 1 Monat -0,85 % 3 Monate +16,34 % 1 Jahr -28,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotec-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Kennzahlen. Die Diskussion dreht sich teils um fehlendes Kursinteresse, die Notwendigkeit harter Zahlen und ein gemischtes Chance-Risiko-Verhältnis. Zentrale Anknüpfungspunkte sind LTM-EBITDA, Net Debt Leverage, Covenant-Verletzungen, Liquidität und der Einfluss des Sandoz-Deals; die Zukunft wird überwiegend aus Fundamentaldaten abgeleitet und bleibt unsicher.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,06 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,89 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.