    Schwieriger Büromarkt

    Hamborner Reit konzentriert sich auf Handelsimmobilien

    Schwieriger Büromarkt - Hamborner Reit konzentriert sich auf Handelsimmobilien
    DUISBURG (dpa-AFX) - Neue Arbeitsmodelle, Demografie und Digitalisierung: Der Büromarkt in Deutschland unterliegt deutlichen strukturellen Veränderungen. Der bisher darauf spezialisierte Immobilienkonzern Hamborner Reit will sich daher neu aufstellen. Mittelfristiges Ziel sei es, den Büroanteil am Gesamtportfoliovolumen auf 10 bis 20 Prozent zu senken, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Die Gesellschaft werde ihren Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Bereich der Nahversorgung sowie Baumärkte ausrichten, hieß es. Dieser Markt zeichne sich durch vergleichsweise hohe Stabilität und attraktive Zukunftsaussichten aus. Die Aktie verlor nach den Nachrichten zwischenzeitlich rund 6 Prozent.

    In diesem Zusammenhang überarbeitet das Unternehmen seine Investitionskriterien. Künftig sollen auch Einzelhandelsobjekte mit einem Ankaufsvolumen unterhalb von zehn Millionen Euro berücksichtigt werden, um den Marktzugang zu erweitern und die Transaktionsfähigkeit zu erhöhen, hieß es. Zudem soll sich nicht mehr nur auf Metropolregionen konzentriert werden.

    Für das neue Jahr erwartet das Unternehmen geringere Erlöse aus Mieten und Pachten gegenüber dem Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die 2025 erfolgten Verkäufe von Bestandsimmobilien zurückzuführen. Sie dürften auf 87,5 bis 89,5 Millionen Euro zurückgehen, nach für das vergangene Jahr erwarteten 89,5 bis 90,5 Millionen Euro.

    Auch die für die Branche wichtige operative Ergebniskennziffer Funds from Operations (FFO) sieht Hamborner Reit 2026 niedriger: bei 38 bis 42 Millionen Euro. Für 2025 hat das Unternehmen 44 bis 46 Millionen in Aussicht gestellt. Der erwartete Rückgang resultiere zum einen aus den verminderten Mieterlösen aufgrund der Veräußerungen, zum anderen aus gegenüber dem Vorjahr erhöhten Aufwendungen.

    Weitere Details will Hamborner Reit im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 am Donnerstag nennen./nas/jha/

    Hamborner REIT

    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
