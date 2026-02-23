Schwieriger Büromarkt
Hamborner Reit konzentriert sich auf Handelsimmobilien
- Reduziert Büroanteil auf 10–20%, Fokus Handel.
- Ankaufskriterien erweitert, auch unter 10 Mio.
- Sinkende Mieten & FFO, Aktie minus ~6% in 2026
DUISBURG (dpa-AFX) - Neue Arbeitsmodelle, Demografie und Digitalisierung: Der Büromarkt in Deutschland unterliegt deutlichen strukturellen Veränderungen. Der bisher darauf spezialisierte Immobilienkonzern Hamborner Reit will sich daher neu aufstellen. Mittelfristiges Ziel sei es, den Büroanteil am Gesamtportfoliovolumen auf 10 bis 20 Prozent zu senken, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Die Gesellschaft werde ihren Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Bereich der Nahversorgung sowie Baumärkte ausrichten, hieß es. Dieser Markt zeichne sich durch vergleichsweise hohe Stabilität und attraktive Zukunftsaussichten aus. Die Aktie verlor nach den Nachrichten zwischenzeitlich rund 6 Prozent.
In diesem Zusammenhang überarbeitet das Unternehmen seine Investitionskriterien. Künftig sollen auch Einzelhandelsobjekte mit einem Ankaufsvolumen unterhalb von zehn Millionen Euro berücksichtigt werden, um den Marktzugang zu erweitern und die Transaktionsfähigkeit zu erhöhen, hieß es. Zudem soll sich nicht mehr nur auf Metropolregionen konzentriert werden.
Für das neue Jahr erwartet das Unternehmen geringere Erlöse aus Mieten und Pachten gegenüber dem Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die 2025 erfolgten Verkäufe von Bestandsimmobilien zurückzuführen. Sie dürften auf 87,5 bis 89,5 Millionen Euro zurückgehen, nach für das vergangene Jahr erwarteten 89,5 bis 90,5 Millionen Euro.
Auch die für die Branche wichtige operative Ergebniskennziffer Funds from Operations (FFO) sieht Hamborner Reit 2026 niedriger: bei 38 bis 42 Millionen Euro. Für 2025 hat das Unternehmen 44 bis 46 Millionen in Aussicht gestellt. Der erwartete Rückgang resultiere zum einen aus den verminderten Mieterlösen aufgrund der Veräußerungen, zum anderen aus gegenüber dem Vorjahr erhöhten Aufwendungen.
Weitere Details will Hamborner Reit im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 am Donnerstag nennen./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,58 % und einem Kurs von 4,615 auf Tradegate (23. Februar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -7,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 377,84 Mio..
Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,280 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +50,38 %/+71,86 % bedeutet.
