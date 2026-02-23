Axo Copper greift auf Gold- und Silberprojekt San Antonio an

Axo Copper (TSXV AXO / WKN A416BY) wartet mit spannenden Neuigkeiten zu seinen Explorations- und Entwicklungsplänen auf! Im Mittelpunkt stehen zwei Projekte: das kürzlich erworbene Goldprojekt San Antonio im mexikanischen Bundesstaat Sonora sowie das La Huerta-Kupferprojekt im Bundestaat Jalisco. Mit dem Abschluss der Übernahme von San Antonio und der mehrmals erhöhten, jetzt aber endgültig abgeschlossenen Finanzierung über 40,25 Mio. CAD ist das Axo nun in der Lage, seinen Pläne für das Jahr 2026 mit Hochdruck voranzutreiben!

Ax-Präsident und CEO Jonathan Egilo betont, sein Team habe bereits in den ersten Wochen nach Übernahme des fortgeschrittenen San Antonio-Goldprojekts einen Bohrplan ausgearbeitet und priorisierte Ziele über das gesamte Konzessionsgebiet hinweg identifiziert.

Für Axo ist die Marschrichtung jetzt zweigleisig: Zum einen soll das Ressourcenpotenzial auf dem Landpaket durch zusätzliche Bohrungen und neue Entdeckungen erweitert werden. Zum anderen will das Unternehmen die Arbeiten vorantreiben, die erforderlich sind, um die Oxidressource Sapuchi auf dem San Antonio-Projekt in einen „produktionsreifen“ Zustand zu überführen – ausdrücklich unter Nutzung vorhandener Infrastruktur.

Axo Copper: Erstes Bohrprogramm seit 2021 – Fokus auf Sapuchi und Ressourcenausbau

Nach Angaben von Axo Copper handelt es sich um das erste Bohrprogramm auf San Antonio seit den Ressourcendefinitionsbohrungen von Osisko Development aus dem Jahr 2021, die damals einen Umfang von 27.870 Metern hatten. Das neue Programm soll in zwei Teile gegliedert werden: Einerseits sind Infill- und Ressourcenerweiterungsbohrungen im Bereich bestehender Ressourcen geplant, andererseits Erstbohrungen auf priorisierten Zielen entlang des Streichens der bekannten Mineralisierung, die durch Kartierung und Probenahmen identifiziert wurden.

Als Ausgangsbasis nennt das Unternehmen die Gesamtressourcen von San Antonio (alle Lagerstättentypen: Oxid, Übergang, Sulfid), die vollständig „pit-constrained“ (nur der Teil der Ressourcen, der in einer konzeptionellen Grube liegt) ausgewiesen sind: In der Kategorie Indicated bzw. angezeigt stehen 576.000 Unzen Gold und 1,37 Mio. Unzen Silber bei 1,20 g/t Gold und 2,9 g/t Silber zu Buche. In der Kategorie Inferred oder geschlussfolfert werden 544.000 Unzen Gold und 1,76 Mio. Unzen Silber bei 1,02 g/t Gold und 3,3 g/t Silber angegeben.

Der Startpunkt der Ressourcendefinitionsbohrungen liegt zunächst auf der Lagerstätte Sapuchi. Axo bezeichnet Sapuchi als Kandidaten für eine möglichen „Starter-Pit“, begründet mit hochgradigeren Oxidanteilen und einer aus Unternehmenssicht günstigen Topographie. Für die Sapuchi-Oxidressourcen werden gesondert folgende Zahlen genannt: Indicated umfasst 53.000 Unzen Gold und 0,22 Mio. Unzen Silber bei 0,85 g/t Gold und 3,6 g/t Silber; Inferred beläuft sich auf 75.000 Unzen Gold und 0,37 Mio. Unzen Silber bei 0,74 g/t Gold und 3,7 g/t Silber.

Axo Copper will diese Oxidressource beschleunigt Richtung Produktion weiterentwickeln – und verweist dabei auf bestehende Infrastruktur am Standort, konkret auf einen Brecher sowie eine Carbon-in-Column-Verarbeitungsanlage, die bereits vorhanden seien. Das Sapuchi-Bohrprogramm zielt laut Unternehmen darauf ab, die Ressourcensicherheit zu erhöhen, zusätzliche Unzen durch das Schließen von „Bohrlücken“ innerhalb des aktuellen Modells zu definieren und die Mineralisierung an den Rändern der Lagerstätte weiter zu verfolgen. Der dafür vorgesehene Umfang liegt bei 25.000 Metern – und das Programm hat bereits begonnen!

El Tigre als erstes Step-out-Ziel westlich von Golfo de Oro – Bohrstart ab Mitte März geplant

Parallel zu den Arbeiten in den bekannten Ressourcenzonen benennt Axo mit El Tigre das erste Ziel außerhalb der bisher definierten Ressourcen. El Tigre liegt entlang des Streichens und unmittelbar westlich der Ressource Golfo de Oro. Für Golfo de Oro weist das Unternehmen Indicated-Ressourcen von 262.000 Unzen Gold und 0,46 Mio. Unzen Silber bei 1,44 g/t Gold und 2,5 g/t Silber aus. In der Kategorie Inferred werden 254.000 Unzen Gold und 0,52 Mio. Unzen Silber bei 1,24 g/t Gold und 2,5 g/t Silber genannt.

Die El-Tigre-Zone wird durch sichtbare Oberflächenoxidation und sich kreuzende Strukturen beschrieben, die ein Stockwork bilden und laut Axo Charakteristika nahegelegener, bekannter Lagerstätten widerspiegeln. Zudem verweist das Unternehmen auf historische Kleinbergbauarbeiten, die im Gelände erkennbar seien. Frühere Programme hätten in Oberflächenproben teils hohe Goldgehalte geliefert; das Zielgebiet erstreckt sich nach Unternehmensangaben über etwa 1.500 Meter Länge und 500 Meter Breite.

Seit der Übernahme von San Antonio Ende Januar arbeitet Axo daran, Zufahrtswege wiederherzustellen, um Bohrgeräte in die Zone zu bringen. Der erste Bohransatz in El Tigre wird für Mitte März erwartet. Für El Tigre und weitere Ziele außerhalb der Ressource nennt das Unternehmen zunächst 5.000 Meter als geplanten Bohrumfang, ergänzt aber den Hinweis, dass ausreichend Finanzierung vorhanden sei, um das Programm bei entsprechenden Ergebnissen deutlich auszuweiten.

La Huerta in Jalisco: Neue Bohrergebnisse erweitern Kupfer-Silber-Zone um rund 40 Meter in die Tiefe

Während bei San Antonio der Schwerpunkt auf Gold und Silber liegt, steht bei La Huerta die Entwicklung einer Kupferentdeckung im Vordergrund. Axo Copper meldet neue Analyseergebnisse, angeführt vom Bohrloch LHCC-25-043. Dort wurde ein Abschnitt von 11,4 Metern mit 2,26 % Kupfer und 6,29 g/t Silber gemeldet, einschließlich 4,15 Metern mit 3,69 % Kupfer und 9,33 g/t Silber. Nach Angaben des Unternehmens stellt dieses Ergebnis eine Down-Dip-Erweiterung von etwa 40 Metern im Vergleich zu LHCC-25-031 dar, das zuvor mit 12,4 Metern zu 1,64 % Kupfer und 7,59 g/t Silber berichtet worden war.

Weitere gemeldete Abschnitte entlang des „La Huerta Trend“ umfassen unter anderem 3,7 Meter mit 2,03 % Kupfer und 21,06 g/t Silber (LHCC-25-037) sowie 1,6 Meter mit 1,77 % Kupfer und 8,11 g/t Silber (LHCC-25-042). Axo Copper weist zusätzlich Kupferäquivalent-Werte (CuEq) aus und nennt dafür die zugrunde gelegten Metallpreise von 9.650 US-Dollar pro Tonne Kupfer und 37,50 US-Dollar pro Unze Silber bei 100 % metallurgischer Gewinnung als Berechnungsannahme.

Die Bohrarbeiten in La Huerta laufen laut Mitteilung währenddessen weiter. Der aktuelle Fokus liegt auf der Down-Dip-Erweiterung im Bereich Las Marias, die mit mehreren geplanten Bohrungen getestet werden soll. Die vorgesehenen Bohrlöcher sind nach Unternehmensangaben jeweils ungefähr 350 bis 450 Meter lang.

Für Axo Copper dürfte 2026 zu einem der arbeitsreichsten Jahre der Unternehmensgeschichte werden! Denn man will parallel Ressourcensicherheit und -wachstum auf San Antonio sowie die Ausdehnung der Kupfermineralisierung auf La Huerta voranbringen. Wir sind insbesondere gespannt auf die ersten Bohrergebnisse von San Antonia und freuen uns auch darauf, weitere Fortschritte von La Huerta zu hören.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Axo Copper halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Axo Copper zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Axo Copper und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Axo Copper die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.