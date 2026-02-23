BARCLAYS stuft ENEL auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten auf ihrem Kapitalmarkttag positiv beeindruckt, schrieb Peter Crampton am Montag. Die avisierten Finanzziele lägen klar über dem Konsens./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,56 % und einem Kurs von 9,68EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



