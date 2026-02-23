BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Airbus habe im Februar bisher wohl 21 Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montag nach der Datenauswertung. Damit seien es im Quartal bislang 40. Konkurrent Boeing komme auf 32 beziehungsweise 78 Flugzeuge./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 186,9EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte