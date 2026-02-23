BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Airbus habe im Februar bisher wohl 21 Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montag nach der Datenauswertung. Damit seien es im Quartal bislang 40. Konkurrent Boeing komme auf 32 beziehungsweise 78 Flugzeuge./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 186,9EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



