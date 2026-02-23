BARCLAYS stuft WALMART auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 104,0EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Seth Sigman

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 125

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

