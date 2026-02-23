BARCLAYS stuft WALMART auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Walmart von 125 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Walmart biete weiterhin eine selten gute Story unter den Einzelhändlern, schrieb Seth Sigman am Montag. Der US-Konzern kombiniere Marktanteilszuwächse mit steigender Profitabilität./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 104,0EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Seth Sigman
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 125
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
