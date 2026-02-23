    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Ubicquia sichert sich 106 Millionen US-Dollar in einer Series-D-Finanzierungsrunde, um das Wachstum intelligenter Infrastrukturen zu beschleunigen

    Finanzierungsrunde soll Expansion in den Bereichen Netzmodernisierung, intelligente Beleuchtung sowie Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für die öffentliche Sicherheit vorantreiben.

    FORT LAUDERDALE, Florida, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ubicquia Inc., ein führender Anbieter intelligenter Infrastrukturlösungen, gab heute den Abschluss seiner Series-D-Finanzierungsrunde über 106 Millionen US-Dollar bekannt. Die Wachstumsrunde wurde von 67 Capital und Marunouchi Innovation Partners geleitet und von den bestehenden Investoren Hamilton Lane, ClearSky, GMS und dem strategischen Partner Sercomm unterstützt. Diese Investition erfolgt zu einer Zeit, in der Versorgungsunternehmen, Polizeidienststellen und Kommunen rasch KI-gestützte Systeme einführen, um die Widerstandsfähigkeit des Netzes zu stärken, die Energiekosten zu senken und die Sicherheit zu verbessern. Mit dieser Finanzierung wird die Entwicklung von KI-Lösungen beschleunigt und der Direktvertrieb sowohl im Inland als auch international ausgebaut.

    Ubicquia’s platforms now process billions of data sets per day, giving customers real-time insight into power quality, lighting performance, and operational reliability.

    „Mehr als 1.000 Kunden, darunter die größten Städte und Versorgungsunternehmen, nutzen unsere KI-gesteuerten Lösungen für intelligente Netze, intelligente Beleuchtung und Sicherheit. Unsere Größe und Partnerschaften machen Ubicquia für Wachstumsinvestoren attraktiv", sagte Ian Aaron, CEO von Ubicquia. „In Anbetracht der steigenden Anforderungen an das Stromnetz und der Notwendigkeit, unsere Gemeinden sicherer zu machen, ermöglicht uns diese Investition, unser Geschäft weiter auszubauen und unsere Lösungen für Versorgungsunternehmen und Städte jeder Größe anzubieten. Wir freuen uns, diese neuen Kapitalpartner zu unserem bedeutenden Investorennetzwerk hinzuzufügen, um Ubicquia dabei zu unterstützen, die weltweite Umstellung auf intelligente Infrastrukturen anzuführen."

    Ubicquia ist dabei, seine Präsenz in globalen kommerziellen und industriellen Sektoren zu erweitern und bedient Einzelhändler, Gesundheitsnetzwerke, Universitäten und große Unternehmensstandorte. Durch die Kombination von KI-gesteuerten Analysen mit robusten Serviceangeboten beschleunigt Ubicquia das Wachstum durch Infrastructure-as-a-Service-Modelle, die vorhersehbare, wiederkehrende Einnahmen liefern. Die Plattformen von Ubicquia verarbeiten inzwischen Milliarden von Datensätzen pro Tag und geben den Kunden einen Echtzeit-Einblick in die Stromqualität, die Beleuchtungsleistung und die Betriebssicherheit. Heute unterstützt Ubicquia Kunden in den USA, LATAM, Europa und MENA und erweitert aktiv die Reichweite seiner intelligenten Produkte, Lösungen und Managed Services für Gemeinden jeder Größe weltweit.

