    Aktien New York Ausblick

    Leichte Verluste nach Trumps Zollankündigung

    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Montag vor dem Hintergrund neuer Zollunsicherheit auf einen etwas tieferen Handelsauftakt zu. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA dem Präsidenten Donald Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen hatte, kündigte dieser prompt neue Zölle für alle Länder an.

    Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial 45 Minuten vor dem Auftakt auf 49.432 Punkte, was ein Minus von 0,4 Prozent bedeutet. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 dürfte außerdem ein halbes Prozent tiefer mit 24.894 Punkten in die neue Woche gehen. Der Dow entfernt sich damit weiter von seiner 50.000-Punkte-Marke, während der Nasdaq-Index wieder unter die zuletzt umkämpfte Schwelle von 22.500 Zählern fällt.

    Trump hatte am Freitag zunächst einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Die Rückkehr des Zollthemas ergänze die schon länger spürbaren Sorgen um den Einfluss Künstlicher Intelligenz und die Spannungen im Nahen Osten mit einem neuen Unsicherheitsfaktor, hieß es. Marktteilnehmer fürchten ein neues Machtgehabe: "Trump ist nicht dafür bekannt, einem Kampf aus dem Weg zu gehen oder leicht aufzugeben", schrieb der Chef-Anlagestratege Stephan Kemper von BNP Paribas Wealth Management.

    Die Verluste zeigen sich am Montag relativ deutlich im Technologiesektor. Die bedeutendsten sieben Branchenvertreter bewegen sich vorbörslich mehrheitlich in der Verlustzone, angeführt von Amazon und Tesla mit jeweils fast einem Prozent Minus. Nvidia legten hingegen um fast ein halbes Prozent zu. Hier werden die Anleger in diesen Tagen besonders aufmerksam hinschauen, da der KI-Chipkonzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine stets vielbeachteten Quartalszahlen vorlegen wird.

    Unter den Einzelwerten fielen die Titel von Eli Lilly mit einem Anstieg um 3,3 Prozent positiv auf. Sie profitieren damit von einem erneuten Rückschlag des dänischen Wettbewerbers Novo Nordisk mit einem Abnehmmittel, was die Sorgen vor dessen wieder erstarkter Konkurrenz milderte. Chris Schott von JPMorgan schrieb in einem Kommentar, der Weg sei frei für länger anhaltende Marktanteilsgewinne der Amerikaner - zu Lasten der Europäer.

    Verluste von jeweils etwa sechs Prozent verzeichneten die Papierhersteller Smurfit Westrock und International Paper . Hier verwies JPMorgan-Fachmann Detlef Winckelmann auf einen überraschenden Rückgang der Inlandspreise bei Wallpappen-Rohpapier, von dem ein Marktforschungsinstitut am Freitagabend nach Börsenschluss berichtet habe.

    Titel des relativ frisch an der Börse notierten Unternehmens York Space legten um 6,2 Prozent auf 27,54 US-Dollar zu. Die Aktien hatten sich in sich ihren ersten Tagen schwankend zwischen 38 und 22 Dollar präsentiert. Nun äußerten sich viele Analysten fast ausschließlich mit positiven Empfehlungen. Ein relativ hohes Kursziel wurde dabei mit 55 Dollar von Raymond James genannt.

    Arcellx sprangen um fast 80 Prozent auf 114,37 Dollar hoch. Biotech-Riese Gilead will den Krebsspezialisten für 115 Dollar je Aktie plus eine mögliche Nachzahlung in Höhe von fünf Dollar kaufen. Dabei wird das Unternehmen mit einem Eigenkapitalwert von bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar bewertet./tih/he

     

    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
