Hanshow präsentiert auf der EuroShop 2026 die Zukunft des Einzelhandels mit seinen Store Digital Twin-Lösungen

Da die Einzelhandelsumgebungen immer komplexer werden, reichen manuelle Prozesse und retrospektive Analysen nicht mehr aus. In diesem Zusammenhang sind Echtzeitdaten, KI und vernetzte Infrastruktur die Grundlage für effiziente Abläufe, präzise Ausführung und nachhaltige Rentabilität in physischen Geschäften geworden. Auf der EuroShop 2026 wird Hanshow seine Store Digital Twin-Lösungen vorstellen, die auf NexShelf als intelligentem Regal und Smart Cart, einem Teil der NexConnect-Lösungen, als Schlüssel zum Einkaufserlebnis und zur Kundenbindung aufbauen. Smart Cart bringt die bewährten Vorteile des Online-Shoppings wie Personalisierung, Echtzeit-Empfehlungen und datengesteuertes Engagement in das physische Geschäft und hilft Einzelhändlern so, ein nahtloses, intuitives und ansprechendes Einkaufserlebnis auch offline zu bieten.

DÜSSELDORF, Deutschland, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Regaletiketten (ESLs) und digitalen Einzelhandelslösungen, gab heute seine Teilnahme an der EuroShop 2026 bekannt, auf der das Unternehmen seine neuesten Store Digital Twin-Lösungen vorstellen wird, die Einzelhändlern und Marken dabei helfen sollen, die Abläufe in den Geschäften von einem reaktiven Management auf eine vorausschauende, datengesteuerte Ausführung umzustellen.

Innerhalb der NexShelf-Lösung bildet Nebular Ultra, Hanshows neueste Generation von ESLs, den Eckpfeiler des Store Digital Twin, indem es Regale und Produkte im großen Maßstab mit standortbezogenen Echtzeit-Informationen verankert.

NexShelf: Das Regal wird zur Grundlage des Store Digital Twin

Trotz der jahrzehntelangen Entwicklung des Einzelhandels ist das Regal nach wie vor der wichtigste Ort für Kaufentscheidungen und einer der am wenigsten digitalisierten Bereiche im Geschäft. NexShelf behebt diesen langjährigen blinden Fleck, indem es jedes Regal in einen messbaren, vernetzten digitalen Vermögenswert verwandelt.

In Verbindung mit Nebular Ultra ESLs und KI-Kameras ermöglicht NexShelf eine zentimetergenaue Produktlokalisierung, die Erkennung von Fehlbeständen in Echtzeit, die Überwachung der Einhaltung von Planogrammen und die sofortige Aktualisierung von Produktinformationen.

Indem NexShelf die Regalbedingungen sichtbar, messbar und umsetzbar macht, liefert NexShelf die Basisdaten, die erforderlich sind, um die physischen Ladenbedingungen in einer Store Digital Twin-Umgebung genau widerzuspiegeln und das Regal in ein echtes Betriebscockpit für den Laden zu verwandeln.