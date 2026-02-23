BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Telefonkonferenz zum Cagrisema-Studienmisserfolg weiter mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie setzten die Dänen auf die REDEFINE-11-Studie im ersten Halbjahr 2027 und den Start einer Studie mit höherer Cagrisema-Dosis im zweiten Halbjahr 2026, schrieb James Gordon am Montagmittag. Er bliebt allerdings skeptisch, ob man sich in einer dieser Testreihen ausreichend vom Mittel Zepbound des Konkurrenten Eli Lilly abheben könne./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,01 % und einem Kurs von 33,86EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
