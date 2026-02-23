UNTERNEHMEN vom 23.02.2026 - 15.15 Uhr

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    23.02.2026 - 15.15 Uhr

    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Novo Nordisk enttäuscht mit Studie zu Abnehmmittel - Aktie sackt ab

    BAGSVARD - Die schlechten Nachrichten für den Pharmakonzern Novo Nordisk reißen nicht ab: Mit ihrem Abnehmmittel Cagrisema schnitten die Dänen in einer Phase-3-Studie schlechter ab als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der Konzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden. Diese Studie hätte zeigen sollen, dass das Mittel dem Produkt Zepbound von der US-Konkurrentin Eli Lilly in puncto Gewichtsverlust nicht unterlegen ist. Der Aktienkurs von Novo Nordisk geriet auf die Nachricht hin deutlich unter Druck.

    US-Konzern Merck & Co will Pharmasparte aufspalten

    RAHWAY - Der US-Konzern Merck & Co spaltet seine Pharmasparte auf. Künftig soll das Geschäft mit Krebsmedikamenten als eigener Bereich geführt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die zweite neue Sparte soll Produkte außerhalb des Onkologie-Bereichs vereinen, darunter den HPV-Impfstoff "Gardasil", das Diabetesmedikament "Januvia" und neuere Produkte wie das Lungenkrankheitsmedikament "Winrevair".

    ROUNDUP: Enel erhöht Investitionspläne in Erneuerbare - Aktie zieht an

    ROM - Der italienische Energieversorger Enel will sein Portfolio an Erneuerbarer Energieerzeugung durch höhere Investitionen ausbauen. Von 2026 bis 2028 sollen rund 20 Milliarden Euro in das Geschäft mit Erneuerbaren fließen, teilte das Unternehmen am Montag in Rom auf einem Kapitalmarkttag mit. Insgesamt will Enel in dem Zeitraum 53 Milliarden Euro in die Hand nehmen, unter anderem auch für den Netzausbau und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bislang insgesamt 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen. Die Aktie legte zu.

    ROUNDUP: Autozulieferer Hella rechnet weiter mit schwierigen Bedingungen

    LIPPSTADT - Der Scheinwerferhersteller Hella geht auch im neuen Jahr von schwierigen Bedingungen aus. Bei Umsatz und operativer Marge erwartet der MDax-Konzern nur im Bestfall das Niveau des Vorjahres, wie sie am Montag in Lippstadt mitteilten. Da lief es im Tagesgeschäft stabil, allerdings bremste der starke Euro die Umsatzentwicklung. Bei der Marge kam der Sparkurs der Westfalen zum Tragen. Die Hella-Aktie bewegte sich kaum, das Papier der Konzernmutter Forvia allerdings stand unter Druck. Bei den Franzosen steht am Dienstag ein Kapitalmarkttag nebst den eigenen Jahreszahlen an.

    Schwieriger Büromarkt: Hamborner Reit konzentriert sich auf Handelsimmobilien

    DUISBURG - Neue Arbeitsmodelle, Demografie und Digitalisierung: Der Büromarkt in Deutschland unterliegt deutlichen strukturellen Veränderungen. Der bisher darauf spezialisierte Immobilienkonzern Hamborner Reit will sich daher neu aufstellen. Mittelfristiges Ziel sei es, den Büroanteil am Gesamtportfoliovolumen auf 10 bis 20 Prozent zu senken, teilte das Unternehmen am Montag in Duisburg mit. Die Gesellschaft werde ihren Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Bereich der Nahversorgung sowie Baumärkte ausrichten, hieß es. Dieser Markt zeichne sich durch vergleichsweise hohe Stabilität und attraktive Zukunftsaussichten aus. Die Aktie verlor nach den Nachrichten zwischenzeitlich rund 6 Prozent.

    ROUNDUP: Nach arabischer Übernahme: Covestro-Chef kündigt Abschied an

    LEVERKUSEN - Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an. Das Unternehmen teilte in Leverkusen mit, dass der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann seinen bis Ende Mai 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Ein Grund wurde nicht genannt. Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, und Steilemann werde einen reibungslosen Übergang sicherstellen, hieß es.

    Weitere Meldungen

    -Weimer will Tiktok in 'europäische Hände' legen
    -ROUNDUP: Mehr Fördermittel für grünen Stahl aus Salzgitter -Merz: Müssen Druck auf Russland erhöhen
    -Fünfte Tarifrunde bei der Deutschen Bahn angelaufen
    -Lufthansa-Gruppe: Etliche Flüge an die US-Ostküste gestrichen -Trump-Hotel soll höchstes Gebäude Australiens werden
    -Nasa: 'Artemis 2'-Raketensystem kommt zurück in Hangar -CDU für Wohnungs-Baugenehmigung nach drei Monaten
    -Wildberger: Brauchen langfristig Lösung für KI-Strombedarf -Kommt eine Social-Media-Altersgrenze ab 14 Jahren?
    -Autoindustrie: Merz muss in China liberale Märkte einfordern -Ottobock sucht Käufer für einstiges Stammwerk in Thüringen -Umfrage: Gut jeder Fünfte entscheidet sich gegen Glasfaser -Union und SPD uneinig über Rückkehr zur Atomkraft
    -Ploß zu Seehäfen-Finanzierung: Tschentscher verbreitet Unwahrheiten -Anschlag auf Berliner Stromnetz: Frist für Millionen-Belohnung endet -Neuer Industriestandort nahe Tesla geplant - Streit um Wald -Nasa muss bemannte Mondmission erneut verschieben
    -Chemie-Tarifgespräche für 585.000 Beschäftigte fortgesetzt -Kritik an CDU-Absage an Limosteuer
    -Bahn: Etwa die Hälfte der Rolltreppen in Berlin läuft wieder -Gewerkschaft will Stellenabbau bei DB Cargo abmildern -Einzelhandelsmieten in Innenstadtlagen steigen deutlich -Umfrage: Mehrheit fände 'Made in Europe'-Vorgaben für Firmen gut -Novartis und Unnatural Products kooperieren bei Peptid-Therapeutika -DJV: Außenminister muss türkischen Botschafter einbestellen -CSU-Vorstand sieht Social-Media-Altersgrenze skeptisch -Grüne stützen CDU bei für Social-Media-Verbot für Kinder -Weiterhin weniger IC-Züge von Stuttgart nach Zürich°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,10 % und einem Kurs von 9,729 auf Tradegate (23. Februar 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -19,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 115,09 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 339,63DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +710,25 %/+1.078,55 % bedeutet.




    Erstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Novo Nordisks gedämpfte 2026-Prognose (währungsbereinigter Umsatz -5 bis -13%) wegen US-Preisdruck, Rabattabkommen, stärkerem Wettbewerb (Eli Lilly) und Patentläufen. Erwähnt werden 4,2 Mrd. Einmaleffekt, Wegovy-Pille (~750 Mio $), anhaltendes Volumenwachstum, Aktienrückkäufe/Dividende sowie technische Marken und Dip‑Szenarien (≈39,6/36/34/30–31 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

