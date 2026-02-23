Rapid Dose Therapeutics treibt die Cannabinoid-Forschung und klinische Bewertung der QuickStrip-Plattform voran

BURLINGTON, Ontario – 23. Februar 2026 – Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF), („RDT” oder das „Unternehmen”), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Wirkstoffverabreichung konzentriert, hat heute ein Update zu seinen laufenden Cannabinoid-Forschungsinitiativen und der klinischen Bewertung seiner proprietären oralen Dünnfilm-Verabreichungsplattform QuickStrip veröffentlicht.

Unabhängige Forschungsarbeiten unter der Leitung von Dr. Patrick Neary von der Fakultät für Kinesiologie und Gesundheitswissenschaften der Universität Regina und Dr. Jane Alcorn vom College of Pharmacy & Nutrition der Universität Saskatchewan untersuchen die Rolle natürlich produzierter Cannabinoide bei der Schmerzbehandlung und dem Neuroprotektionsschutz im Zusammenhang mit Gehirnerschütterungen und der Ausübung von Kontaktsportarten. Dieses Forschungsprogramm wird durch Fördermittel der National Football League (NFL) unterstützt.

Parallel dazu wird in einer separaten klinischen Studie, die im zweiten Quartal 2024 begonnen hat, die Bioverfügbarkeit von Cannabidiol (CBD) bewertet, das über den oralen Dünnfilm QuickStrip von RDT verabreicht wird. Verglichen werden die Ergebnisse mit herkömmlichen oralen Darreichungsformen. Die Studie soll die Absorptionseffizienz bewerten, indem gemessen wird, wie viel CBD durch den Körper wandert und wie lange es dort nach jeder Art von Produkt verbleibt. So können wir feststellen, ob die Streifen CBD effizienter abgeben als die herkömmliche orale Darreichungsform”, sagte Dr. Alcorn.

Die Studie verläuft wie geplant, wobei bisher Rohdaten für über 60 % der teilnehmenden Probanden extrahiert wurden. Die Aufnahme der verbleibenden Teilnehmer wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 fortgesetzt. Parallel dazu laufen die Echtzeit- und beschleunigten Stabilitätsstudien zum Prüfpräparat CBD QuickStrip.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Forschungsinitiativen das Potenzial der QuickStrip-Plattform für pharmazeutische und Wellness-Anwendungen weiter bestätigen, insbesondere in Bereichen, in denen eine schnelle, diskrete und effiziente Verabreichung klinische und verbraucherbezogene Vorteile bieten kann.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das durch Innovationen die Verabreichung von Medikamenten revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, oral lösliche Folie, die mit einer unbegrenzten Anzahl von Wirkstoffen, darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so zu einem raschen Wirkeintritt des Wirkstoffs führen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.