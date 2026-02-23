    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    ROUNDUP 2/Nach arabischer Übernahme

    Covestro-Chef kündigt Abschied an

    • Steilemann verlängert Vertrag nicht bis 2028!!
    • Adnoc-Kauf; Covestro betont keinen Einfluss!!!
    • Q3 2025: Umsatz -12% auf 3,2 Mrd€ Verl. 47Mio€
    ROUNDUP 2/Nach arabischer Übernahme - Covestro-Chef kündigt Abschied an
    (Aktualisierung: Präzisierung Quartalszahlen)

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Nach der Übernahme durch ein arabisches Staatsunternehmen kündigt sich beim Spezialchemie-Hersteller Covestro ein Chefwechsel an. Das Unternehmen teilte in Leverkusen mit, dass der Vorstandsvorsitzende Markus Steilemann seinen bis Ende Mai 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Ein Grund wurde nicht genannt. Der Aufsichtsrat werde rechtzeitig einen geordneten Nachfolgeprozess einleiten, und Steilemann werde einen reibungslosen Übergang sicherstellen, hieß es.

    Der Manager ist seit 2018 an der Spitze des Konzerns, zuvor war er seit 2015 bereits Vorstandsmitglied. Der 55-Jährige ist zudem Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI). Damit ist er der oberste Lobbyist für die wichtige deutsche Chemie- und Pharmabranche, die 2025 laut VCI einen Umsatz von rund 220 Milliarden Euro erzielt hat. Eine Verbandssprecherin sagte, Steilemanns Entscheidung bei Covestro habe keine Auswirkungen auf die VCI-Präsidentschaft.

    Der Investitionsarm der staatlichen arabischen Ölfirma Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) hat Covestro Ende vergangenen Jahres geschluckt. Steilemann hatte sich stets positiv über diese Übernahme geäußert und den Vorteil finanzstarker Investoren für die Wettbewerbsfähigkeit der Leverkusener Firma betont, er stellte die Weichen für die Transaktion. Eine Firmensprecherin sagte, es gebe bei der Personalie keinen Bezug zu den neuen Eigentümern.

    Chemikalien für Autositze und Matratzen

    Covestro hat rund 17.500 Mitarbeiter, davon gut 7.000 in Deutschland. Die Firma war früher die Kunststoffsparte von Bayer , 2015 wurde das Unternehmen eigenständig. Es stellt Chemikalien her, die zu Hartschäumen in Kühlschränken und Gefriertruhen sowie zu Weichschäumen in Autositzen und Matratzen genutzt werden.

    Covestro leidet wie andere Chemiekonzerne auch unter der schwachen Konjunktur, der teuren Energie und der durch US-Zölle angespannten Handelssituation. Im dritten Quartal 2025 sackte der Umsatz Firmenangaben zufolge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 12 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro ab. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 47 Millionen Euro, im dritten Quartal 2024 war es noch ein Gewinn von 33 Millionen Euro gewesen./wdw/DP/he

     

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 42,80 auf Tradegate (23. Februar 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 42,04 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -41,79 %/+25,74 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen des milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs für Bayer: großer Barmittelabfluss 2026, mögliches Risiko für die Finanzierung der Pharma‑Pipeline versus Entschärfung des Rechtsüberhangs. Diskutiert werden auch Kursvolatilität nach der Rally (technische Korrektur, Austausch von Spekulanten gegen Value‑Investoren), Stellenabbau als Ergebnishebel, CropScience‑Erlöse und Bewertungsvergleiche zu früheren Fällen.
