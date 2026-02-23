Hamborner Reit sacken ab - Ziel für 2026 enttäuscht

Hallo,





Einstandspreise in derartiger Höhe werden sicher so schnell nicht wieder erreichbar sein. Der Vorstand, der AR und die gesamte Verwaltung machen nicht den Eindruck, als wenn für sie dieses Ziel arbeiten würden. Mein Eindruck ist eher der, dass man sich eher um das eigene Wohl kümmert ( Ausflug nach Helsinki mit diversen Einladungen, satte Erhöhungen der Bezüge, Aufstockung des Personals, owohl keine Umsatzerhöhungen in Sicht sind, teure Seminare in Schlossumgebung). Speziell die satten Erhöhungen der Bezüge müssen auf der nächsten HV Thema sein! Ich übertrage dafür gerne meine Stimmen, da ich altersbedingt nicht mehr nach Duisburg fahre. Zum Beispiel gerne an Investment Fellows. Das Video hat mir gefallen. Dass die jetzt eingestiegen sind auf diesem Niveau kann ich nachvollziehen, weil das Risiko für weitere Kursverluste relativ gering ist, dafür aber eine langfristige Erholung möglich ist. Langfristig unterstrichen.





Ich klann nicht erkennen, dass die Verwaltung überhaupt für ihren Posten geeignet ist. Mich wundert da auch die Haltung des grössten Aktionärs, der RAG, wenn es überhaupt eine Haltung gibt. Lediglich die Black Rock hat Haltung gezeigt und einen Kursrutsch durch den Verkauf von über 4 Mio. Aktien verursacht.





Ich muss feststellen, dass die Hamborner Reit eine der grossen Enttäuschungen für mich ist. Auch die diversen Telefonate mit Herrn Heitmann haben in Nachhinein ausser Versuchen der Beruhigung und vage Zukunftsäusserungen nichts gebracht. Ebenfalls eine Enttäuschung.





Ich habe meinen Bestand auf 25 % heruntergefahren und den realen Verlust hingenommen, weil ich nicht an eine scnelle Erholung des Kurses glaube und ich vor allem nicht die Zeit habe darauf zu warten.





Schade dass man als Streubesitz so wenig Möglichkeiten hat, in den Unternehmen etwas zu ändern, wenn die grossen Aktionäre nicht mitmachen. Was habe ich in meinem Leben nicht alles auf so vielen HVen unternommen, um etwas zu ändern. Nur leider haben weder die grossen Aktionäre noch der Streubesitz mitgemacht. Hier möchte ich nur die W&W als Beispiel erwähnen.





Nun ja, das Leben ist eins der schwersten.





gruss parade