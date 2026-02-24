Analysten-Upgrade
Nach Kursdelle: Kommt jetzt das große Alphabet-Comeback?
Wells Fargo hebt Alphabet hoch und sieht 22 Prozent Kurspotenzial. Drei Faktoren sollen den Konzern zum klaren Gewinner im KI-Rennen machen.
- Wells Fargo: Kursziel 387$, +22% Potenzial neu
- Drei KI-Vorteile: Daten, Vertrieb, Rechenpower
- Rechenleistung 35 GW bis 2028; Gemini 12 Mrd$.
Die Aktie von Alphabet könnte vor einer neuen Aufwärtsbewegung stehen. Analyst Ken Gawrelski von Wells Fargo stuft den Google- und YouTube-Mutterkonzern hoch – und sieht deutliches Potenzial. Auf dem Analyseportal TipRanks kommt Gawrelski auf eine Erfolgsquote von 51 Prozent und gilt damit als solide, aber nicht überdurchschnittlich treffsicher.
Analyst hebt Kursziel deutlich an
Gawrelski erhöht sein Votum von "Equal Weight" auf "Overweight". Das Kursziel steigt auf 387 US-Dollar nach zuvor 354 US-Dollar und liegt damit über dem durchschnittlichen Kursziel von 360,78 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Laut Daten von LSEG empfehlen 52 von 61 Analysten die Aktie zum Kauf oder zum starken Kauf.
In den vergangenen 12 Monaten legte die Alphabet-Aktie um 75 Prozent zu. Der breite Marktindex S&P 500 gewann im gleichen Zeitraum 14 Prozent. Zuletzt geriet der Tech-Wert jedoch unter Druck. Im vergangenen Monat verlor die Aktie 4 Prozent und notiert seit Jahresbeginn nahezu unverändert. Wie andere Mitglieder der "Magnificent 7" kämpfte auch Alphabet mit Gewinnmitnahmen.
"Alle Teile für einen KI-Gewinner"
Für Gawrelski ist klar, warum sich das Blatt wenden könnte. Alphabet verfüge über "drei wesentliche Merkmale eines KI-Gewinners": Daten, Distribution und Rechenkapazität.
Er schreibt: "[Wir] glauben, dass GOOGL über alle notwendigen Voraussetzungen verfügt, um im Bereich KI erfolgreich zu sein. Das Unternehmen verfügt über eine branchenführende Kapazitätsposition, um interne Bemühungen (Search, Gemini) zu unterstützen und durch GCP, ein breites Vertriebsnetz und umfangreiche Verbraucherdaten extern Geld zu verdienen."
Alphabet baue seine Kapazitäten für Künstliche Intelligenz massiv aus. Die Rechenleistung solle bis 2028 auf 35 Gigawatt steigen. Ende vergangenen Jahres lag sie bei 15 Gigawatt.
Rechenpower als Wettbewerbsvorteil
Der Analyst sieht darin einen strategischen Vorteil. "Es scheint zunehmend so, als seien die Ambitionen der Hyperscaler durch die Rechenkapazität begrenzt", betont er. Solange dieser Engpass bestehe, gewinne Google an Boden. "Da diese Marktstruktur mittelfristig bestehen bleibt, sehen [wir] für Google einen Wettbewerbsvorteil, da es seinen Vorsprung in Sachen Kapazität gegenüber seinen Mitbewerbern ausbaut."
Gemini soll Umsatz verdreifachen
Zusätzlichen Rückenwind erwartet Gawrelski durch das KI-Modell Gemini. Er prognostiziert, dass die durchschnittlichen wiederkehrenden Erlöse bis Ende 2027 auf 12 Milliarden US-Dollar steigen. Ende vergangenen Jahres lagen sie bei 4 Milliarden US-Dollar.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion