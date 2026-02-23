Börsenstart USA - 23.02. - Dow Jones schwach -0,81 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.221,26 PKT und fällt um -0,81 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,87 %, NVIDIA +1,81 %, McDonald's +1,34 %, Amgen +1,14 %, Walmart +1,06 %

Flop-Werte: American Express -5,10 %, Salesforce -4,51 %, Nike (B) -4,16 %, JPMorgan Chase -2,52 %, Microsoft -2,28 %

Der US Tech 100 steht bei 24.852,28 PKT und verliert bisher -0,64 %.

Top-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) +2,16 %, NVIDIA +1,81 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +1,80 %, T-Mobile US +1,77 %, Xcel Energy +1,63 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -7,65 %, Booking Holdings -7,60 %, DoorDash Registered (A) -7,11 %, Zscaler -6,86 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -6,61 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.881,90 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Moderna +7,42 %, Texas Pacific Land +6,02 %, SanDisk Corporation +5,57 %, Corning +3,47 %, Eli Lilly +3,22 %

Flop-Werte: Expedia Group -8,02 %, AppLovin Registered (A) -7,65 %, Booking Holdings -7,60 %, DoorDash Registered (A) -7,11 %, Packaging of America -6,70 %