Expedia Group Aktie leidet unter Verkäufen - 23.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Expedia Group Aktie. Sie fällt um -8,02 % auf 158,82€. Der Kursrückgang der Expedia Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,02 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Expedia Group ist ein führendes Online-Reiseunternehmen, das Buchungsplattformen für Flüge, Hotels und mehr bietet. Es konkurriert mit Booking Holdings und Airbnb und zeichnet sich durch ein breites Markenportfolio aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Expedia Group Verluste von -25,89 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Expedia Group Aktie damit um -11,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Expedia Group eine negative Entwicklung von -34,10 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Expedia Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,35 % 1 Monat -33,22 % 3 Monate -25,89 % 1 Jahr -9,41 %

Informationen zur Expedia Group Aktie

Es gibt 117 Mio. Expedia Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,91 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Expedia Group

TripAdvisor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,10 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -7,58 %.

Expedia Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Expedia Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expedia Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.