    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsExpedia Group AktievorwärtsNachrichten zu Expedia Group

    Besonders beachtet!

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Expedia Group Aktie leidet unter Verkäufen - 23.02.2026

    Am 23.02.2026 ist die Expedia Group Aktie, bisher, um -8,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Expedia Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Expedia Group Aktie leidet unter Verkäufen - 23.02.2026
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    Expedia Group ist ein führendes Online-Reiseunternehmen, das Buchungsplattformen für Flüge, Hotels und mehr bietet. Es konkurriert mit Booking Holdings und Airbnb und zeichnet sich durch ein breites Markenportfolio aus.

    Expedia Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Expedia Group Aktie. Sie fällt um -8,02 % auf 158,82. Der Kursrückgang der Expedia Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,02 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.350,00€
    Basispreis
    4,58
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.400,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Expedia Group Verluste von -25,89 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Expedia Group Aktie damit um -11,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,22 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Expedia Group eine negative Entwicklung von -34,10 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

    Expedia Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,35 %
    1 Monat -33,22 %
    3 Monate -25,89 %
    1 Jahr -9,41 %

    Informationen zur Expedia Group Aktie

    Es gibt 117 Mio. Expedia Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,91 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 23.02. - Dow Jones schwach -0,81 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Expedia Group

    TripAdvisor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,10 %. Booking Holdings notiert im Minus, mit -7,58 %.

    Expedia Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Expedia Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expedia Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Expedia Group

    -7,46 %
    -11,27 %
    -32,87 %
    -25,88 %
    -9,40 %
    +64,27 %
    +28,11 %
    +75,56 %
    +695,22 %
    ISIN:US30212P3038WKN:A1JRLJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Expedia Group Aktie leidet unter Verkäufen - 23.02.2026 Am 23.02.2026 ist die Expedia Group Aktie, bisher, um -8,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Expedia Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     