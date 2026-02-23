    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Beim Bundeswehrbeschaffungsamt 'Fesseln abwerfen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius: Abläufe im Beschaffungsamt zügiger!
    • Jährlich Milliarden dreistellig umsetzen nötig
    • BWB zukunftsfest machen; Koblenz bleibt stark.
    Pistorius - Beim Bundeswehrbeschaffungsamt 'Fesseln abwerfen'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Für Verteidigungsminister Boris Pistorius müssen die Abläufe im Bundeswehrbeschaffungsamt schneller werden. Das sei aber keine Kritik am Amt, betonte der SPD-Politiker nach einem Besuch dort in Koblenz. Dass es das Bundeswehrbeschaffungsamt geschafft habe, das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zusätzlich zu laufenden Etats zu managen, sei "eine wahnsinnige Kraftanstrengung".

    "Jetzt geht es aber in Zukunft darum, dass jedes Jahr dreistellige Milliardenbeträge umgesetzt werden müssen", sagte Pistorius. "Um das zu können, müssen wir agiler, innovativer und schneller werden." Dabei gehe es nicht um die Arbeit einzelner Mitarbeiter, sondern um Prozesse und Abläufe. "Wir müssen Fesseln abwerfen, wir müssen Behinderungen lösen, wir müssen Bremsen lösen", sagte der Verteidigungsminister.

    Bundeswehrbeschaffungsamt zukunftsfest machen

    Seiner Ansicht nach steigen die Anforderungen weiter. "Wir werden für die steigende Zahl an Soldatinnen und Soldaten mehr beschaffen müssen und dafür auch mehr Systeme in der Nutzung haben, logischerweise. Hinzu kommen immer schnellere Innovationszyklen." Für Drohnen lägen diese etwa inzwischen bei nur sechs bis zwölf Wochen. Man wolle das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, wie das Haus offiziell heißt, zukunftsfest machen, betonte der Minister.

    Der Besuch von Pistorius fand einen Tag vor dem vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine statt. Der SPD-Politiker sprach in Koblenz mit der Leitung des Amtes und rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Danach stellte sich der Minister demonstrativ hinter den Standort und das Beschaffungsamt. "In Koblenz wird Großartiges geleistet, allen Unkenrufen der Jahre davor zum Trotz."/wem/DP/he






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
