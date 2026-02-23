Beim Bundeswehrbeschaffungsamt 'Fesseln abwerfen'

KOBLENZ (dpa-AFX) - Für Verteidigungsminister Boris Pistorius müssen die Abläufe im Bundeswehrbeschaffungsamt schneller werden. Das sei aber keine Kritik am Amt, betonte der SPD-Politiker nach einem Besuch dort in Koblenz. Dass es das Bundeswehrbeschaffungsamt geschafft habe, das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zusätzlich zu laufenden Etats zu managen, sei "eine wahnsinnige Kraftanstrengung".

"Jetzt geht es aber in Zukunft darum, dass jedes Jahr dreistellige Milliardenbeträge umgesetzt werden müssen", sagte Pistorius. "Um das zu können, müssen wir agiler, innovativer und schneller werden." Dabei gehe es nicht um die Arbeit einzelner Mitarbeiter, sondern um Prozesse und Abläufe. "Wir müssen Fesseln abwerfen, wir müssen Behinderungen lösen, wir müssen Bremsen lösen", sagte der Verteidigungsminister.