US-Zoll auf EU-Importe soll zehn Prozent betragen
Für Sie zusammengefasst
- Zoll 10% auf EU-Importe angeblich beschlossen.
- Grundlage: Trumps weltweites Zolldekret jüngst
- Weißes Haus: ranghoher Vertreter bestätigt das
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Zoll-Entscheidung des obersten US-Gerichts soll auf EU-Importe in die Vereinigten Staaten US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von zehn Prozent erhoben werden. Grundlage dafür sei das von US-Präsident Donald Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret, teilte ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mit./ngu/DP/jha
