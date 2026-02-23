Vom KI-Test zum Großprojekt? KI-Gigant greift im Firmenmarkt an

Das von Sam Altman geführte Unternehmen gab die Gründung der sogenannten "Frontier Alliance", einem Programm, das auf der neuen Frontier-Plattform basiert und von BCG, McKinsey, Accenture und Capgemini getragen wird, bekannt. Die Initiative bringt die im Außendienst eingesetzten Ingenieure von OpenAI mit Beratungsunternehmen zusammen, um Firmen bei der Integration von KI-Systemen in zentrale Geschäftsprozesse wie Softwareentwicklung, Vertrieb und Kundensupport zu unterstützen.

OpenAI hat sich mit vier der weltweit größten Beratungsfirmen zusammengeschlossen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Firma setzt darauf, dass ein praxisorientierterer Ansatz den Unternehmenskunden helfen wird, von Pilotprojekten zu umfassenden KI-Implementierungen überzugehen, berichtet Reuters.

Im Dezember stellte OpenAI die ehemalige Slack-CEO Denise Dresser als Chief Revenue Officer ein. Dresser sagte, dass die neue Partnerschaft darauf abziele, Unternehmen dabei zu helfen, KI in Kernprozesse zu integrieren, anstatt isolierte Experimente durchzuführen: "Unternehmen brauchen nicht nur Vorsicht. Sie brauchen vielmehr einen Weg und Unterstützung, damit sie wachsen und diese Technologie einführen können."

Im Rahmen der Allianz arbeiten die Ingenieure von OpenAI eng mit Beratungsteams zusammen, um Mitarbeiter zu schulen und Implementierungen zu unterstützen. Unternehmen können KI-Agenten entwickeln, die Fähigkeiten und Wissen über verschiedene Arbeitsabläufe hinweg teilen und gleichzeitig über ein Überwachungssystem verwaltet werden. Produkte wie ChatGPT Enterprise sind ebenfalls Teil des Angebots.

Die Allianz unterstreicht die sich wandelnde Auffassung des ChatGPT-Herstellers, dass KI einen tiefgreifenden technologischen Wandel darstellt, der mehr erfordert als den Verkauf von Softwarelizenzen, so Dresser, da Unternehmen ihre Produkte überdenken müssen. Viele Unternehmen, die versucht haben, KI in großem Umfang einzusetzen, berichteten Reuters, dass sie auf reale Herausforderungen stoßen, die sich mit Modellen allein nicht lösen lassen.

Dresser geht dennoch davon aus, dass Unternehmen, die mit Beratungsfirmen zusammenarbeiten, im Laufe der Zeit "selbstständig werden und letztendlich in der Lage sein werden, ihre Transformation voranzutreiben". Im Wettbewerb mit Unternehmen sieht sich OpenAI Konkurrenten wie Anthropic und Giganten wie Alphabets Google gegenüber, die KI-Lösungen an Unternehmen verkaufen. OpenAI erklärte, sein Ansatz erlaube es Unternehmen, bestehende Systeme beizubehalten und gleichzeitig eine engere Forschungskooperation zu erreichen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

