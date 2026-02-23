    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPioneer Credit AktievorwärtsNachrichten zu Pioneer Credit
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pioneer sichert sich eine Margenreduzierung um 315 Basispunkte bei mittelfristigen Schuldverschreibungen in Höhe von 55,5 Mio. $

    Pioneer sichert sich eine Margenreduzierung um 315 Basispunkte bei mittelfristigen Schuldverschreibungen in Höhe von 55,5 Mio. $
    Foto: adobe.stock.com

    Pioneer Credit Limited (ASX: PNC) („Pioneer“ oder „das Unternehmen“) freut sich, eine weitere Verbesserung seiner Kapitalkosten bekannt zu geben, nachdem eine Reduzierung um 315 Basispunkte bei der Preisgestaltung seiner mittelfristigen Schuldverschreibungen in Höhe von 55,5 Mio. $ gesichert wurde.

     

    Wesentliche Bedingungen der Änderung:

     

    • Die Marge wurde mit sofortiger Wirkung auf BBSW +7,35 % reduziert
    • Dies führt zu jährlichen Cash-Zinsersparnissen in Höhe von 1,75 Mio. $
    • Pioneer hat zugestimmt, die mittelfristigen Schuldverschreibungen vor August 2027 nicht durch eine Kündigung gegenüber den Anleihegläubigern zurückzuzahlen, behält jedoch das Recht, Schuldverschreibungen privat oder am Markt, teilweise oder vollständig, zurückzukaufen.

     

    In Kombination mit der jüngsten Neufestsetzung der Preisgestaltung der syndizierten vorrangigen Finanzierungsfazilität des Unternehmens (die 2,88 Mio. $ pro Jahr einspart) erhöht sich die gesamte jährliche Cash-Zinsersparnis auf 4,63 Mio. $.

     

    In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 beträgt der kombinierte Liquiditätsvorteil 2,02 Mio. $.

     

    Die Neufestsetzung der mittelfristigen Schuldverschreibung wird zudem im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 gemäß den australischen Rechnungslegungsstandards zu einem Modifikationsgewinn führen. Dieser Modifikationsgewinn aus der Neufestsetzung der mittelfristigen Schuldverschreibungen wurde in der am 19. Februar 2026 veröffentlichten Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 nicht berücksichtigt. Der Gewinn wird vom Abschlussprüfer des Unternehmens überprüft, wonach das Unternehmen den Markt mit einer weiter überarbeiteten Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisieren wird.

     

    Die Neufestsetzung stärkt die Bilanz von Pioneer weiter durch strukturell niedrigere Finanzierungskosten, während die Flexibilität erhalten bleibt, mittelfristig weitere Reduzierungen der Finanzierungskosten zu verfolgen.

     

    Autorisiert durch:

    Der Vorstand

    Anfragen von Investoren und Medien

    Keith John

    Geschäftsführer, Pioneer Credit Limited

    M: 0438 877 767

     

    Über Pioneer Credit

    Pioneer Credit ist ein an der ASX (ASX: PNC) und der FSE (FES: OPI) börsennotierter Anbieter hochwertiger, flexibler Finanzdienstleistungen, der alltägliche Australier dabei unterstützt, finanzielle Herausforderungen zu bewältigen und ihre offenen Verbindlichkeiten zu regeln. Als vertrauenswürdiger Partner seiner langjährigen Geschäftspartner verpflichtet sich das Unternehmen zu integrem Handeln und unterstützt seine Kunden respektvoll auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit.

     

    Pioneer Credit hat eine solide Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen, indem es seine ausgezeichneten Branchenbeziehungen, seine starke Compliance-Bilanz und seine kundenorientierte Unternehmenskultur nutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pioneercredit.com.au

     

    www.pioneercredit.com.au

     

    Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Pioneer Credit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 0,375EUR auf Frankfurt (23. Februar 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pioneer sichert sich eine Margenreduzierung um 315 Basispunkte bei mittelfristigen Schuldverschreibungen in Höhe von 55,5 Mio. $ Pioneer Credit Limited (ASX: PNC) („Pioneer“ oder „das Unternehmen“) freut sich, eine weitere Verbesserung seiner Kapitalkosten bekannt zu geben, nachdem eine Reduzierung um 315 Basispunkte bei der Preisgestaltung seiner mittelfristigen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     