    $50.000 für eine Blechkiste

    Amerikas Automarkt steht vor dem Kollaps

    Der amerikanische Traum auf vier Rädern ist für Millionen zum Albtraum geworden. Die Neuwagenpreise haben die Marke von 50.000 US-Dollar durchbrochen, aber der Regierung fällt nur politisches Theater als Antwort ein.

    Foto: Artur Widak - NurPhoto

    In den USA ist das Auto jahrzehntelang kein Luxus gewesen, sondern eine Existenzgrundlage. Zu weit sind die Wege zur Arbeitsstelle und öffentlicher Nahverkehr existiert so gut wie nirgendwo. Doch wer heute in den Staaten einen Neuwagen sucht, braucht Nerven aus Stahl und ein Konto wie ein Konzernchef.

    Der durchschnittliche Preis für ein neues Fahrzeug ist Ende 2025 auf über 50.000 US-Dollar geklettert, wie aus dem Kelley Blue Book hervorgeht – ein satter Sprung von 30 Prozent gegenüber der Zeit vor der Pandemie. Die Ära des "erschwinglichen Autos" unter 20.000 US-Dollar ist offiziell für tot erklärt worden; das letzte Modell dieser Klasse, der Nissan Versa, lief Ende 2025 vom Band.

    Der "K-Faktor": Reiche kaufen, Arme bleiben auf der Strecke

    Die amerikanische Wirtschaft zeigt im Automobilsektor ihr hässlichstes Gesicht: die K-Form. Während wohlhabende Käufer mit Haushaltseinkommen über 150.000 US-Dollar den Markt dominieren und Luxus-SUVs für 70.000 US-Dollar und mehr wie warme Semmeln über den Tresen gehen, werden Geringverdiener systematisch verdrängt.

    - Verschwindende Einstiegsmodelle: Nur noch 7,5 Prozent der Neuwagen kosten weniger als 30.000 US-Dollar. Zum Vergleich: 2020 waren es noch 38 Prozent.

    - Schuldenfalle: Wer noch kauft, tut dies oft unter Schmerzen. Jeder fünfte Autokredit hat mittlerweile eine monatliche Rate von über 1.000 US-Dollar. Die Laufzeiten werden auf bis zu sieben Jahre gestreckt, um die Summen irgendwie stemmbar zu machen.

    - Gebrauchtwagen-Engpass: Auch der Ausweichmarkt bietet kaum Trost. Da zwischen 2020 und 2022 kaum Leasingverträge abgeschlossen wurden, fehlen heute die Rückläufer. Ein gebrauchter Wagen kostet im Schnitt 27.000 US-Dollar – früher war das ein Neuwagenpreis.

    Washingtons Placebo-Politik

    Die Trump-Administration reagiert mit ihrem gewohnten Rezept: Weg mit den Regeln. Durch das Aussetzen von Umweltstandards (wie dem 2009er "Endangerment Finding") und das Streichen von Kraftstoffeffizienz-Vorgaben würden die Kosten um 1,3 Billionen US-Dollar sinken, was sich dann in "dramatisch fallenden Preisen" niederschlagen werde, verspricht US-Präsident Donald Trump.

    Doch Experten schütteln den Kopf. "Historisch gesehen führen Änderungen an Emissionsregeln nicht zu spürbaren Preissenkungen für den Verbraucher", erklärte Stephanie Valdez Streaty von Cox Automotive gegenüber USA TODAY. Der Grund: Die Autoindustrie ist ein träger Tanker. Produktionszyklen dauern Jahre, und die Hersteller haben längst auf margenstarke Riesen-SUVs umgesattelt. Zudem fressen die neuen Zölle auf Importteile jegliche Ersparnis sofort wieder auf.

    Ein weiteres Problem, das die Politik kaum anrührt, ist die mangelnde Transparenz. Nachdem ein Bundesgericht im Januar 2025 die "CARS Rule" von Trumps Vorgänger Joe Biden kippte – eine Regelung, die versteckte Gebühren und Preisaufschläge verbieten sollte –, herrscht auf den Händlerhöfen wieder das Gesetz des Stärkeren. Laut der Federal Trade Commission (FTC) hätten Verbraucher dank der Regel insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar jährlich sparen können.

    Fast 80 Prozent der Amerikaner misstrauen Autohändlern. Zu Recht: 71 Prozent der Gebrauchtwagenkäufer berichten von versteckten Gebühren, die erst im letzten Moment auf den Preis aufgeschlagen werden – im Schnitt 640 US-Dollar pro Kauf. Ohne bundesweiten Schutz bleibt der Autokauf ein Spießrutenlauf durch das Kleingedruckte.

    Solange die US-Hersteller lieber hochpreisige Pickups verkaufen, statt den Massenmarkt zu bedienen, und die Politik lediglich Umweltregeln opfert, ohne die strukturelle Gier im Handel zu bändigen, bleibt die Mobilität ein Privileg der Elite. Für den Rest der Amerikaner bedeutet das Auto derzeit nur eines: eine finanzielle Last, die droht, den gesamten Haushalt unter sich zu begraben.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Ingo Kolf
