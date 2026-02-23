Goldpreis schießt um +1,16 % hoch – jetzt 5.196,45 USD

+1,16 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,19 % 1 Monat +3,55 % 3 Monate +26,96 % 1 Jahr +74,98 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 5.196,45. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.969,68USD. Heute, bei 5.196,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 8.749,18USD geworden – ein Plus von +74,98 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gold-Sentiment auf wallstreet-online: Kurzfristig gemischt bis bullisch; mehrere Beiträge sehen Stärke und Potenzial für neue Höchststände. Konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt; ein Durchbruch über ca. 5.100 USD wird als möglich beschrieben. Treiber: geopolitische Risiken, Zölle, Zentralbanken-Reserven; auch physischer Kauf wird erwähnt. Insgesamt moderat optimistisch.