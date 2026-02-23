Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,16 % hoch – jetzt 5.196,45 USD
Gold springt um +1,16 % nach oben auf 5.196,45 USD – starkes Kaufsignal.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,19 %
|1 Monat
|+3,55 %
|3 Monate
|+26,96 %
|1 Jahr
|+74,98 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.969,68USD. Heute, bei 5.196,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 8.749,18USD geworden – ein Plus von +74,98 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Gold-Sentiment auf wallstreet-online: Kurzfristig gemischt bis bullisch; mehrere Beiträge sehen Stärke und Potenzial für neue Höchststände. Konkrete 14‑Tage-Veränderung wird nicht genannt; ein Durchbruch über ca. 5.100 USD wird als möglich beschrieben. Treiber: geopolitische Risiken, Zölle, Zentralbanken-Reserven; auch physischer Kauf wird erwähnt. Insgesamt moderat optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,75EUR
|+2,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,58EUR
|+1,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|296,54EUR
|+2,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|455,76EUR
|+3,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,91EUR
|-0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|692,65EUR
|+3,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|422,18EUR
|+2,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,46EUR
|+2,15 %
|Long
|1
|0,00
|141,46EUR
|+1,84 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,408EUR
|+0,30 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.