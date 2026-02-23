Silber rast nach oben – Kurs bei 87,50 USD

+1,69 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,77 % 1 Monat -12,13 % 3 Monate +74,30 % 1 Jahr +167,17 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 87,50. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,26297USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 87,50USD ein Wert von 5.732,83USD geworden – ein Gewinn von +473,28 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

WallstreetONLINE zeigt gemischtes Silber-Sentiment: aktuelle Notierung um ca. 96,6 USD/oz mit LBMA-Aufschlag ~10,4% (Beitrag 2); COMEX-Lieferungen Feb. ca. 23,4 Mio Unzen (Beitrag 4). Mexiko-Bewegungen/Produktionsunterbrechungen könnten Angebot drücken (Beitr. 7,14). Peru ~22% der Reserven; Mexiko-Reservebasis gering (Beitrag 6). Langfristiges Ziel 240–280 USD (Beitrag 15).