Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 87,50 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +1,69 % bei 87,50 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+15,77 %
|1 Monat
|-12,13 %
|3 Monate
|+74,30 %
|1 Jahr
|+167,17 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,26297USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 87,50USD ein Wert von 5.732,83USD geworden – ein Gewinn von +473,28 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
WallstreetONLINE zeigt gemischtes Silber-Sentiment: aktuelle Notierung um ca. 96,6 USD/oz mit LBMA-Aufschlag ~10,4% (Beitrag 2); COMEX-Lieferungen Feb. ca. 23,4 Mio Unzen (Beitrag 4). Mexiko-Bewegungen/Produktionsunterbrechungen könnten Angebot drücken (Beitr. 7,14). Peru ~22% der Reserven; Mexiko-Reservebasis gering (Beitrag 6). Langfristiges Ziel 240–280 USD (Beitrag 15).
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|402,75EUR
|+2,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,61EUR
|+1,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|296,54EUR
|+2,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|455,76EUR
|+3,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,91EUR
|-0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|692,65EUR
|+3,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|422,18EUR
|+2,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,46EUR
|+2,15 %
|Long
|1
|0,00
|141,06EUR
|+1,56 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,408EUR
|+0,30 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.