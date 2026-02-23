Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec

wallstreetONLINE-Forum: Evotec-Sentiment gemischt. Kursentwicklung wird teils negativ gesehen (Beitrag 1). Fundamentale Risiken durch hohe Netto-Verschuldung/Leverage und jüngste Debt-Position; Debatte über Quartalszahlen vs. LTM-Metriken (Beiträge 10/11/12) plus Sandoz-Deal. Einige Nutzer sehen dennoch ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis (Beiträge 4,5). Zukunftsaussichten sind umstritten; 14-Tage-Kursveränderung nicht genannt.