Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
TeamViewer
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 1
Performance 1M: -22,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetonline-Forum zu TeamViewer zeigt sich gemischtes Sentiment: Kurs um 4,56–4,60 €, kurzfristiger Abwärtsdruck, potenzielle Trendwende bei größeren Käufen (z. B. 50k). Diskussionen zu Wachstumspotenzial (TeamViewer 2.0, KI) vs. 0–3% Umsatzwachstum; KGV ca. 26 wird kritisch gesehen. Fundamentale Perspektiven unklar, Risiken hoch, aber Chancen bei Rebound. Leerverkäufe werden thematisiert. (wallstreetonline-Forum).
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 2
Performance 1M: -8,50 %
Nagarro
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 3
Performance 1M: -11,93 %
Evotec
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 4
Performance 1M: -1,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
wallstreetONLINE-Forum: Evotec-Sentiment gemischt. Kursentwicklung wird teils negativ gesehen (Beitrag 1). Fundamentale Risiken durch hohe Netto-Verschuldung/Leverage und jüngste Debt-Position; Debatte über Quartalszahlen vs. LTM-Metriken (Beiträge 10/11/12) plus Sandoz-Deal. Einige Nutzer sehen dennoch ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis (Beiträge 4,5). Zukunftsaussichten sind umstritten; 14-Tage-Kursveränderung nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 5
Performance 1M: +6,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Aus wallstreetONLINE ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu Infineon: Rückkaufprogramm unterstützt Kurs, HV mit Dividendenvorschlag; vorzeitige Verlängerungen von Vorstandsvorsitzendem und Finanzvorstand. Zukunftspotenziale durch Humanoide Roboter, KI/SDVs und Autoindustrie-Synergien werden betont. Community erwartet Kursanstieg; konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 6
Performance 1M: -20,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu ATOSS Software: Kurs aktuell knapp über 80 €, 14-Tage-Verlauf fallend; Höchstkurs 157 € genannt. Analysten sehen Potenzial: Upgradeziel 140 €, KGV günstig; Dividende >10% p.a.; mehrere Kaufempfehlungen (Börse Online, Euro am Sonntag). Fundamentale Vorteile: SaaS-Modell, stabiler Kundenstamm. Risiken: AI-Hype wird teils als überbewertet gesehen; Kursrückgang bleibt Thema; Führung wird diskutiert.
IONOS Group
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 7
Performance 1M: -15,85 %
freenet
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 8
Performance 1M: +3,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
WallstreetONLINE-Forum: Freenet-Sentiment bleibt gemischt; kursrelevante Effekte werden diskutiert. Dividende wird oft nicht als steuerfrei gesehen; ab 2026 volle Abgeltung. Stand des steuerlichen Einlagenkontos ca. 1,1 Mrd €, negativer ausschüttbarer Gewinn ca. 0,2 Mrd € (31.12.2023). Einlagenkonto-Auffüllung wird spekuliert; kurze Kursreaktionen bis ca. 10% in Minuten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die Kursentwicklung war %.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 9
Performance 1M: +21,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom. Positive Signale: DTAG-Strategie, T-Mobile US-Ertragskraft, 6G-Investitionen und potenzielle Dividenden stärken das Fundament. Der Börsenwert stieg zuletzt deutlich (Beitrag 2: ca. 25% in einem Monat). Risiken: Verschuldung und mögliche Zinserhöhungen könnten Korrekturen verursachen; Analysten warnen davor. IR-Kommunikation bleibt zurückhaltend. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht beziffert.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 10
Performance 1M: +0,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullische bis konstruktiv-positive Stimmung zu HENSOLDT. Fundamentale Impulse: KI-Partnerschaften, wachsender Auftragsbestand; Warburg erhöht Ziel auf 91 EUR und stuft Buy ein. Umsatzprognose bis 2030 ca. 6 Mrd. EUR mit Margin-Steigerung. Leerverkäufer-Themen diskutiert; Gegenbewegung wird erwartet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in die Bewertung einbezogen; Niveaus wie 77 EUR werden genannt. Beitrag 1 verweist auf datengetriebene Verteidigungsfähigkeiten.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 11
Performance 1M: -0,28 %
