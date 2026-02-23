Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Enel
Tagesperformance: +6,83 %
Tagesperformance: +6,83 %
Platz 1
Performance 1M: +0,23 %
Performance 1M: +0,23 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 2
Performance 1M: -30,14 %
Performance 1M: -30,14 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 3
Performance 1M: -28,50 %
Performance 1M: -28,50 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 4
Performance 1M: +6,63 %
Performance 1M: +6,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Aus wallstreetONLINE ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu Infineon: Rückkaufprogramm unterstützt Kurs, HV mit Dividendenvorschlag; vorzeitige Verlängerungen von Vorstandsvorsitzendem und Finanzvorstand. Zukunftspotenziale durch Humanoide Roboter, KI/SDVs und Autoindustrie-Synergien werden betont. Community erwartet Kursanstieg; konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 5
Performance 1M: +24,11 %
Performance 1M: +24,11 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 6
Performance 1M: +1,76 %
Performance 1M: +1,76 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 7
Performance 1M: +21,07 %
Performance 1M: +21,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom. Positive Signale: DTAG-Strategie, T-Mobile US-Ertragskraft, 6G-Investitionen und potenzielle Dividenden stärken das Fundament. Der Börsenwert stieg zuletzt deutlich (Beitrag 2: ca. 25% in einem Monat). Risiken: Verschuldung und mögliche Zinserhöhungen könnten Korrekturen verursachen; Analysten warnen davor. IR-Kommunikation bleibt zurückhaltend. Die 14-Tage-Entwicklung wird nicht beziffert.
Ferrari
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 8
Performance 1M: +6,60 %
Performance 1M: +6,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte