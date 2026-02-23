SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic

Das neue Tool von Anthropic scanne Codebasen auf Sicherheitslücken und schlage gezielte Software-Patches zur manuellen Überprüfung vor, erklärte ein Börsianer. Das belaste nun auch Aktien der Software- und Cybersicherheitsbranche in Europa und weiterhin solche aus den Vereinigten Staaten./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,35 % und einem Kurs von 148,7 auf Tradegate (23. Februar 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,94 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,02 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +31,06 %/+54,89 % bedeutet.