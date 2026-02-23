    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    AKTIEN IM FOKUS

    433 Aufrufe 433 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP gibt Freitaggewinne ab, -3,6% auf 167,65€
    • Teamviewer stürzt auf Rekordtief, -5,6% 4,58€.
    • US-Softwarewerte fallen wegen Anthropic-Tool..
    AKTIEN IM FOKUS - SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die SAP -Aktie hat zum Wochenstart ihre Kursgewinne vom Freitag abgegeben. Im MDax sackten Teamviewer auf ein Rekordtief. In den USA setzte sich mit dem Börsenstart an Wall Street und Nasdaq zudem die Talfahrt von Aktien dortiger Software- und Cybersicherheitsunternehmen fort. Am Markt wurde auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic verwiesen, der vor dem Wochenende ein Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude vorgestellt hatte.

    SAP büßten als Dax -Schlusslicht 3,6 Prozent auf 167,65 Euro ein. Im MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es für Teamviewer um 5,6 Prozent auf 4,58 Euro abwärts. In den USA sackten Zscaler mit minus 6,5 Prozent auf ein Tief seit Herbst 2023. Salesforce und Oracle büßten zuletzt etwas mehr als 4 Prozent ein. Cloudflare setzten ihre Talfahrt vom Freitag mit Verlusten von 2,5 Prozent fort. Palo Alto Networks sanken um 2 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.227,91€
    Basispreis
    1,77
    Ask
    × 12,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.197,39€
    Basispreis
    22,15
    Ask
    × 12,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das neue Tool von Anthropic scanne Codebasen auf Sicherheitslücken und schlage gezielte Software-Patches zur manuellen Überprüfung vor, erklärte ein Börsianer. Das belaste nun auch Aktien der Software- und Cybersicherheitsbranche in Europa und weiterhin solche aus den Vereinigten Staaten./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,35 % und einem Kurs von 148,7 auf Tradegate (23. Februar 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,02 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +31,06 %/+54,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salesforce. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic Die SAP -Aktie hat zum Wochenstart ihre Kursgewinne vom Freitag abgegeben. Im MDax sackten Teamviewer auf ein Rekordtief. In den USA setzte sich mit dem Börsenstart an Wall Street und Nasdaq zudem die Talfahrt von Aktien dortiger Software- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     