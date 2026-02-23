AKTIEN IM FOKUS
SAP schwach und Teamviewer auf Rekordtief - Tool von Anthropic
- SAP gibt Freitaggewinne ab, -3,6% auf 167,65€
- Teamviewer stürzt auf Rekordtief, -5,6% 4,58€.
- US-Softwarewerte fallen wegen Anthropic-Tool..
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die SAP -Aktie hat zum Wochenstart ihre Kursgewinne vom Freitag abgegeben. Im MDax sackten Teamviewer auf ein Rekordtief. In den USA setzte sich mit dem Börsenstart an Wall Street und Nasdaq zudem die Talfahrt von Aktien dortiger Software- und Cybersicherheitsunternehmen fort. Am Markt wurde auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic verwiesen, der vor dem Wochenende ein Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude vorgestellt hatte.
SAP büßten als Dax -Schlusslicht 3,6 Prozent auf 167,65 Euro ein. Im MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es für Teamviewer um 5,6 Prozent auf 4,58 Euro abwärts. In den USA sackten Zscaler mit minus 6,5 Prozent auf ein Tief seit Herbst 2023. Salesforce und Oracle büßten zuletzt etwas mehr als 4 Prozent ein. Cloudflare setzten ihre Talfahrt vom Freitag mit Verlusten von 2,5 Prozent fort. Palo Alto Networks sanken um 2 Prozent.
Das neue Tool von Anthropic scanne Codebasen auf Sicherheitslücken und schlage gezielte Software-Patches zur manuellen Überprüfung vor, erklärte ein Börsianer. Das belaste nun auch Aktien der Software- und Cybersicherheitsbranche in Europa und weiterhin solche aus den Vereinigten Staaten./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,35 % und einem Kurs von 148,7 auf Tradegate (23. Februar 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,94 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,02 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +31,06 %/+54,89 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salesforce. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Und Prozesse müssen validiert sein. Das Wesen einer Ki ist Anpassung und somit wird output stetig verändert... Wer bitteschön möchte Meds kaufen, die von einer Ki bspw. im Produktionsprozess stetig "verbessert" werden? Hier verlieren sich Qualität und Kontrolle und somit werden alle rechtlichen Vorgaben unerfüllbar. Undenkbar, dass Ki in absehbarer Zeit strukturierte Software ersetzen kann.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20467685-tech-nachkaufen-dan-ives-apokalypse-software-wild