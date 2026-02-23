CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie weiter auf Talfahrt - 23.02.2026

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie ist bisher um -9,82 % auf 297,40€ gefallen. Das sind -32,38 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 297,40€, mit einem Minus von -9,82 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei CrowdStrike Holdings Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -30,50 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,86 %. Im Jahr 2026 gab es für CrowdStrike Holdings Registered (A) bisher ein Minus von -26,48 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,31 % geändert.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,23 % 1 Monat -22,86 % 3 Monate -30,50 % 1 Jahr -14,98 %

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

Es gibt 252 Mio. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,34 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.