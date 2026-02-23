    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Euro wenig verändert - Zoll-Unsicherheit ist zurück

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag keine klare Richtung gefunden. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1802 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1784 (Freitag: 1,1767) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8486 (0,8498) Euro.

    Die Unsicherheit rund um die US-Zölle hatte den Dollar zunächst belastet. Denn damit kehrten auch die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Unberechenbarkeit der Politik von US-Präsident Donald Trump zurück. Sie stellten sich zudem erneut die Frage, wie attraktiv die USA als Anlageziel sind. Entsprechend wurde der Greenback zu Wochenbeginn eher gemieden.

    Nach der am Freitag verkündeten Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen Teile der Zollpolitik von Trump legte dieser mit einem neuen Zollsatz nach. Auf EU-Importe in die Vereinigten Staaten soll laut US-Regierungskreisen künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden. Grundlage dafür sei das von US-Präsident Donald Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret, teilte ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mit.

    Das besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklima stützt den Eurokurs nicht. Sie Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich im Januar stärker als erwartet aufgehellt. "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Ifo-Geschäftsklima anders als in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres noch nicht klar nach oben zeigt", schreibt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. "Das Ausbleiben der notwendigen breiten Wirtschaftsreformen belastet die Stimmung." Rüstungsaufträge allein würden noch keinen Aufschwung machen.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87340 (0,87280) britische Pfund, 182,44 (182,63) japanische Yen und 0,9145 (0,9132) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.197 Dollar. Das waren etwa 90 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
