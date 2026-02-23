    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinland Holding AktievorwärtsNachrichten zu Rheinland Holding
    RheinLand Holding: 2026-Ergebnisprognose & Dividendenvorschlag

    Die RheinLand Holding AG meldet ein starkes Vorsteuerergebnis für 2025 und blickt optimistisch auf 2026 – inklusive Vorschlag für erhöhte Ausschüttungen an die Aktionäre.

    Foto: adobe.stock.com
    • Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern für 2025: 12,5 Mio. Euro.
    • Vorstand erwartet für 2026 eine weiterhin positive Entwicklung und Ergebnisverbesserung im Trend der letzten zwei Geschäftsjahre.
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,30 Euro und eines Bonus von 0,20 Euro je Stückaktie vor.
    • Ordentliche Hauptversammlung (Termin der Beschlussfassung): 12. Mai 2026.
    • Veröffentlichung als Insiderinformation gemäß Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 am 23.02.2026 (17:00 CET/CEST).
    • Emittent: RheinLand Holding AG (Sitz Neuss), ISIN DE0008415100, Börsennotierung: Freiverkehr Düsseldorf; Ansprechpartner/Insiderbeauftragter: Johannes Glößner (E-Mail: kommunikation@rheinland-versicherungsgruppe.de).






