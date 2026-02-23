Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.02.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.216,02USD pro Feinunze und notiert damit +1,54 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 87,34USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,50 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 71,83USD und verzeichnet ein Plus von +1,17 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 67,02USD und verzeichnet ein Plus von +1,08 %.