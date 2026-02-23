DZ BANK stuft Sartorius Vorzuege auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius von 205 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 des Labor- und Pharmazulieferers habe die Erwartungen getroffen, während der Ausblick leicht enttäuscht habe, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass die Entschuldung vorangetrieben werde, hält aber das kurz- und mittelfristige Kurspotenzial wegen der anspruchsvollen Bewertung der Aktie für begrenzt./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,94 % und einem Kurs von 227EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Sven Kürten

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

