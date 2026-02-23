Termine bis 9. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26 07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call) 07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen 12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen 17:00 USA: Apple, Hauptversammlung 17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day 17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen 22:05 USA: HP, Q1-Zahlen

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 9. März

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen

USA: First Solar, Q4-Zahlen

USA: Mosaic, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26

10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München



09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen

07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)

08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung

14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026

17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen

22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: ACS, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

ESP: Banco Santander, Investor Day

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Snowflake, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26

08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26

16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: Präsident Donald Trump hält Grundsatzrede ("State of the Union") im US-Kongress, Washington, USA

07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München

11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover

Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.

14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

DEU: Reise + Camping, Essen



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen

06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen

10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen

10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung

11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht

BEL: Argenx, Jahreszahlen

IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Intuit, Q2-Zahlen

USA: Adtran, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Autodesk, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft

CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)

07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: FMC, Geschäftsbericht

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day)



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26

07:00 FIN: BIP Q4/24

08:00 SWE: BIP Q4/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CHE: BIP Q4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)



CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen

10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 2/26



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26

00:50 JPN: Investitionen Q4/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln

DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen

07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen

07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)

07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen

10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Januar 2026, Frankfurt/M. 22:00 INT: Broadcom, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26

06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26

11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26

10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen

07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

11:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Jahreszahlen

NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen

USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 1/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

DEU: Internatinale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU



ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)



CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26



TERMINE SONSTIGES

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26

02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26



TERMINE SONSTIGES

DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)

EUR: Treffen der Euro-Gruppe



EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister



--------------------------------------------------------------------------------------- °



