    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 24. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmenszahlen, u.a. Apple/HomeDepot
    • Zinsentscheid HUN, US-Vertrauen und Fed-Indizes
    • Viele Quartalszahlen, Jahrespks DE/EU PKs inkl
    TAGESVORSCHAU - Termine am 24. Februar 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. Februar

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26
    07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen
    07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen
    07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
    07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call)
    07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz
    07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen
    09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen
    12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen
    13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen
    17:00 USA: Apple, Hauptversammlung
    17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day
    17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen
    22:05 USA: HP, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen
    USA: First Solar, Q4-Zahlen
    USA: Mosaic, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München

    09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 24. Februar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. Februar ^ TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26 07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Capital …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     