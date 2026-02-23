Erneutes Zoll-Chaos zieht Dax unter 25.000-Punkte-Marke





Suspekt könnte man finden, dass Währungen wie bspw. Dollar, Euro, Yen fast leistungslos durch neue Schulden in einem immer größerem Umfang erschaffen werden und noch als Tauschmittel für wertschöpfende Leistungen akzeptiert werden.

Gold hingegen ist ein monetäres Tauschmittel, welches nur begrenzt durch einen entsprechenden Geld-und Materialeinsatz gefördert werden kann.





Diese Erkenntnis bei genügend Marktteilnehmern könnte unter der aktuellen Geldpolitik (Verschuldung) den Goldpreis in ungeahnte Höhen katapultierenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif











