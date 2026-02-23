    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hersteller warnt vor Glassplittern in Brühe

    Für Sie zusammengefasst
    • Glasgefahr: Rückruf Chargen L8345 L7648 L7575 !
    • Betroffen: Brühen 380ml; Huhn/Rind 320ml; MHD!
    • Rückgabe möglich, Kaufpreis erstattet ohne Bon
    Hersteller warnt vor Glassplittern in Brühe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WUNSTORF (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhersteller Ökoland ruft mehrere seiner Produkte zurück, weil die Gefahr besteht, dass darin Glassplitter enthalten sein könnten. Wie das Unternehmen auf der Plattform lebensmittelwarnung.de mitteilte, sind davon folgende Produkte betroffen:

    * Knochenbrühe vom Bio-Huhn, 380 ml, haltbar bis Juli 2028, Charge L8345

    * Hühnerfleisch in Brühe, 320 ml, haltbar bis November 2027, Charge L7648

    * Rindfleisch in Brühe, 320 ml, haltbar bis Oktober 2027, Charge L7575

    Das Mindesthaltbarkeitsdatum und die Charge sind auf dem Deckel aufgedruckt. Verkauft wurden die Produkte den Angaben zufolge in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

    Wer eines der betroffenen Produkte gekauft hat, wird gebeten, es zu entsorgen. Alternativ können Verbraucherinnen und Verbraucher Produkte der betroffenen Chargen zurückzugeben. Sie erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis erstattet./gut/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hersteller warnt vor Glassplittern in Brühe Der Lebensmittelhersteller Ökoland ruft mehrere seiner Produkte zurück, weil die Gefahr besteht, dass darin Glassplitter enthalten sein könnten. Wie das Unternehmen auf der Plattform lebensmittelwarnung.de mitteilte, sind davon folgende Produkte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     