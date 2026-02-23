Hersteller warnt vor Glassplittern in Brühe

WUNSTORF (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhersteller Ökoland ruft mehrere seiner Produkte zurück, weil die Gefahr besteht, dass darin Glassplitter enthalten sein könnten. Wie das Unternehmen auf der Plattform lebensmittelwarnung.de mitteilte, sind davon folgende Produkte betroffen:

* Knochenbrühe vom Bio-Huhn, 380 ml, haltbar bis Juli 2028, Charge L8345