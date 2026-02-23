Der Börsen-Tag
Börsen im Sinkflug: DAX, Dow & Co. rutschen deutlich ins Minus
Rote Vorzeichen dominieren diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 rutschen teils deutlich ab – nur wenige Titel stemmen sich dagegen.
Foto: Sina Schuldt - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben heute überwiegend deutlich nachgegeben. In Deutschland verzeichneten alle großen Auswahlindizes Verluste. Der DAX fiel um 0,90 Prozent auf 25.010,39 Punkte. Damit hielt sich der deutsche Leitindex zwar im Vergleich zu einigen Nebenwertesegmenten etwas besser, blieb aber klar im Minus. Deutlich schwächer zeigte sich der MDAX der mittelgroßen Werte, der 1,64 Prozent einbüßte und auf 31.389,20 Punkte zurückfiel. Auch der SDAX lag mit einem Minus von 1,00 Prozent auf 17.837,89 Punkten klar im negativen Bereich. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, gab um 0,90 Prozent auf 3.689,50 Punkte nach und bewegte sich damit prozentual in etwa im Rahmen des DAX. In den USA setzte sich das schwache Bild fort. Der Dow Jones Industrial verlor 1,44 Prozent und notierte zuletzt bei 48.905,65 Punkten. Damit fiel der US-Leitindex noch deutlicher als der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 1,02 Prozent auf 6.837,77 Punkte nach und lag damit in etwa auf dem Niveau der Verluste im deutschen SDAX. In der Gesamtbetrachtung zeigen die heutigen Kursbewegungen ein einheitlich negatives Bild an den Aktienmärkten. Während in Deutschland vor allem die mittelgroßen Werte im MDAX unter stärkerem Druck standen, waren in den USA die Standardwerte im Dow Jones besonders schwach.
DAXDie Topwerte im DAX: Deutsche Telekom +2.08%, Beiersdorf +1.60%, Infineon Technologies +1.46%. Die Flopwerte: SAP -3.03%, Volkswagen (VW) Vz -3.05%, BMW -3.16%. Die Verluste (Spitzenwert -3.16% bei BMW) überwiegen hier gegenüber den moderaten Gewinnen (Spitzenwert +2.08% bei Deutsche Telekom).
MDAXTopwerte: Redcare Pharmacy +2.01%, Deutsche Lufthansa +1.44%, Fraport +1.21%. Flopwerte: Delivery Hero -4.02%, Sartorius Vz. -4.23%, TeamViewer -5.39%. Auch im MDAX fallen die Abgaben deutlich stärker aus als die Zugewinne; größter Rücksetzer ist TeamViewer mit -5.39%.
SDAXTopwerte: Deutz +3.73%, Douglas +2.24%, Salzgitter +2.02%. Flopwerte: Gerresheimer -6.72%, MBB -7.05%, Verve Group Registered (A) -7.44%. Im SDAX sind die Verluste besonders ausgeprägt, der stärkste Einbruch beträgt -7.44% (Verve Group).
TecDAXTopwerte: Deutsche Telekom +2.08%, Infineon Technologies +1.46%, freenet +1.04%. Flopwerte: Sartorius Vz. -4.23%, Evotec -5.01%, TeamViewer -5.39%. Ähnlich wie in den anderen Indizes sind die Tops moderat, die Flops deutlich größer; auffällig ist, dass Deutsche Telekom als Top sowohl im DAX als auch im TecDAX auftaucht, während TeamViewer und Sartorius Vz. in mehreren Indizes zu den größten Verlierern gehören.
Dow JonesTopwerte: Procter & Gamble +2.14%, Verizon Communications +2.09%, Walmart +2.06%. Flopwerte: Nike (B) -4.79%, Salesforce -5.64%, American Express -7.00%. Die Gewinner im Dow bleiben um die +2%‑Marke, während die Verluste bis zu -7.00% reichen.
S&P 500Topwerte: PayPal +7.15%, SanDisk Corporation +5.62%, Akamai Technologies +5.00%. Flopwerte: Workday (A) -7.89%, Datadog Registered (A) -8.33%, CrowdStrike Holdings Registered (A) -8.51%. Im S&P 500 zeigen sich die stärksten Ausreißer auf beiden Seiten: PayPal als größter Gewinner mit +7.15%, die Verluste gehen jedoch noch weiter bis -8.51% (CrowdStrike).
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
