    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Der Börsen-Tag

    269 Aufrufe 269 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen im Sinkflug: DAX, Dow & Co. rutschen deutlich ins Minus

    Rote Vorzeichen dominieren diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 rutschen teils deutlich ab – nur wenige Titel stemmen sich dagegen.

    Der Börsen-Tag - Börsen im Sinkflug: DAX, Dow & Co. rutschen deutlich ins Minus
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben heute überwiegend deutlich nachgegeben. In Deutschland verzeichneten alle großen Auswahlindizes Verluste. Der DAX fiel um 0,90 Prozent auf 25.010,39 Punkte. Damit hielt sich der deutsche Leitindex zwar im Vergleich zu einigen Nebenwertesegmenten etwas besser, blieb aber klar im Minus. Deutlich schwächer zeigte sich der MDAX der mittelgroßen Werte, der 1,64 Prozent einbüßte und auf 31.389,20 Punkte zurückfiel. Auch der SDAX lag mit einem Minus von 1,00 Prozent auf 17.837,89 Punkten klar im negativen Bereich. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, gab um 0,90 Prozent auf 3.689,50 Punkte nach und bewegte sich damit prozentual in etwa im Rahmen des DAX. In den USA setzte sich das schwache Bild fort. Der Dow Jones Industrial verlor 1,44 Prozent und notierte zuletzt bei 48.905,65 Punkten. Damit fiel der US-Leitindex noch deutlicher als der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 1,02 Prozent auf 6.837,77 Punkte nach und lag damit in etwa auf dem Niveau der Verluste im deutschen SDAX. In der Gesamtbetrachtung zeigen die heutigen Kursbewegungen ein einheitlich negatives Bild an den Aktienmärkten. Während in Deutschland vor allem die mittelgroßen Werte im MDAX unter stärkerem Druck standen, waren in den USA die Standardwerte im Dow Jones besonders schwach.

    DAX

    Die Topwerte im DAX: Deutsche Telekom +2.08%, Beiersdorf +1.60%, Infineon Technologies +1.46%. Die Flopwerte: SAP -3.03%, Volkswagen (VW) Vz -3.05%, BMW -3.16%. Die Verluste (Spitzenwert -3.16% bei BMW) überwiegen hier gegenüber den moderaten Gewinnen (Spitzenwert +2.08% bei Deutsche Telekom).

    MDAX

    Topwerte: Redcare Pharmacy +2.01%, Deutsche Lufthansa +1.44%, Fraport +1.21%. Flopwerte: Delivery Hero -4.02%, Sartorius Vz. -4.23%, TeamViewer -5.39%. Auch im MDAX fallen die Abgaben deutlich stärker aus als die Zugewinne; größter Rücksetzer ist TeamViewer mit -5.39%.

    SDAX

    Topwerte: Deutz +3.73%, Douglas +2.24%, Salzgitter +2.02%. Flopwerte: Gerresheimer -6.72%, MBB -7.05%, Verve Group Registered (A) -7.44%. Im SDAX sind die Verluste besonders ausgeprägt, der stärkste Einbruch beträgt -7.44% (Verve Group).

    TecDAX

    Topwerte: Deutsche Telekom +2.08%, Infineon Technologies +1.46%, freenet +1.04%. Flopwerte: Sartorius Vz. -4.23%, Evotec -5.01%, TeamViewer -5.39%. Ähnlich wie in den anderen Indizes sind die Tops moderat, die Flops deutlich größer; auffällig ist, dass Deutsche Telekom als Top sowohl im DAX als auch im TecDAX auftaucht, während TeamViewer und Sartorius Vz. in mehreren Indizes zu den größten Verlierern gehören.

    Dow Jones

    Topwerte: Procter & Gamble +2.14%, Verizon Communications +2.09%, Walmart +2.06%. Flopwerte: Nike (B) -4.79%, Salesforce -5.64%, American Express -7.00%. Die Gewinner im Dow bleiben um die +2%‑Marke, während die Verluste bis zu -7.00% reichen.

    S&P 500

    Topwerte: PayPal +7.15%, SanDisk Corporation +5.62%, Akamai Technologies +5.00%. Flopwerte: Workday (A) -7.89%, Datadog Registered (A) -8.33%, CrowdStrike Holdings Registered (A) -8.51%. Im S&P 500 zeigen sich die stärksten Ausreißer auf beiden Seiten: PayPal als größter Gewinner mit +7.15%, die Verluste gehen jedoch noch weiter bis -8.51% (CrowdStrike).


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag Börsen im Sinkflug: DAX, Dow & Co. rutschen deutlich ins Minus Rote Vorzeichen dominieren diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 rutschen teils deutlich ab – nur wenige Titel stemmen sich dagegen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     