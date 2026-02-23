DZ Bank hebt fairen Wert für Sartorius auf 216 Euro - 'Halten'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 227,3 auf Tradegate (23. Februar 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,51 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 277,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 216,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 304,00EUR was eine Bandbreite von -4,93 %/+33,80 % bedeutet.