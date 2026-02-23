ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Sartorius auf 216 Euro - 'Halten'
- Fairer Wert 205→216€; Einstufung Halten (Info)
- 2025 traf Erwartungen; Ausblick leicht schwach
- Entschuldung läuft; Kurspotenzial ist begrenzt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius von 205 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 des Labor- und Pharmazulieferers habe die Erwartungen getroffen, während der Ausblick leicht enttäuscht habe, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass die Entschuldung vorangetrieben werde, hält aber das kurz- und mittelfristige Kurspotenzial wegen der anspruchsvollen Bewertung der Aktie für begrenzt./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 227,3 auf Tradegate (23. Februar 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +2,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,51 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 277,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 216,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 304,00EUR was eine Bandbreite von -4,93 %/+33,80 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 216 Euro
