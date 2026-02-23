American Express Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -8,15 % - 23.02.2026

Die American Express Aktie ist bisher um -8,15 % auf 269,83€ gefallen. Das sind -23,95 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der American Express Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 269,83€, mit einem Minus von -8,15 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

American Express ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich durch Premium-Kreditkarten und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Visa und Mastercard. Einzigartig sind exklusive Mitgliedervorteile und starke Kundenbindung.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von American Express mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,45 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Express Aktie damit um -5,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,07 %. Im Jahr 2026 gab es für American Express bisher ein Minus von -15,01 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,47 % geändert.

American Express Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,39 % 1 Monat -13,07 % 3 Monate -12,45 % 1 Jahr +2,63 %

Informationen zur American Express Aktie

Es gibt 686 Mio. American Express Aktien. Damit ist das Unternehmen 186,15 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen dominieren diesseits und jenseits des Atlantiks: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 rutschen teils deutlich ab – nur wenige Titel stemmen sich dagegen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capital One Financial, Mastercard Registered (A) und Co.

Capital One Financial, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,91 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -3,63 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -2,97 %.

American Express Aktie jetzt kaufen?

Ob die American Express Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Express Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.