    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10,90 Euro - 'Kaufen'

    • DZ Bank hebt fairen Wert auf 10,90€; Kaufen!!!
    • Strategie-Update: Investitionsbudget kräftig↑!!
    • Analyst erhöht 2026/27 Prognosen deutlich!!!
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10,90 Euro - 'Kaufen'
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Enel von 10,50 auf 10,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Versorger habe eine überzeugende Strategieaktualisierung mit einer erheblichen Ausweitung des Investitionsbudgets und unerwartet starken Gewinnzielen vorgelegt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Prognosen für 2026 und 2027./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:IT0003128367WKN:928624

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,48 % und einem Kurs von 9,673 auf Tradegate (23. Februar 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +4,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 98,40 Mrd..

    Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +3,39 %/-6,95 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 10,90 Euro

