DZ Bank hebt fairen Wert für Enel auf 10,90 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,48 % und einem Kurs von 9,673 auf Tradegate (23. Februar 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +4,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 98,40 Mrd..

Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +3,39 %/-6,95 % bedeutet.