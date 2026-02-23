Silver One leitet Bohrungen im Bereich der Haufenlaugungsbecken bei Candelaria (Nevada) zur Aufwertung der Ressourcen und Vorbereitung auf metallurgische Pilotuntersuchungen ein

Vancouver, British Columbia--(23. Februar 2026) / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE) (OTCQX: SLVRF) (FWB: BRK1) („Silver One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine neue Bohrkampagne auf seinem Projekt Candelaria in Nevada startet, die darauf ausgelegt ist, die angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen in den Laugungsbecken in die Kategorien „nachgewiesen“ und „angedeutet“ hochzustufen. Dieses Programm stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar, um das Projekt Candelaria in Richtung Erschließung voranzubringen. Die neue Ressource soll in der aktuell laufenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) berücksichtigt werden.

Zusätzlich zur Unterstützung der Ressourcenumwandlung wird das Programm Großproben für metallurgische Pilotversuche liefern – ein zentraler Bestandteil zur Verfeinerung der verfahrenstechnischen Annahmen und zur weiteren Stärkung der Projektwirtschaftlichkeit.

Die Kampagne sieht 56 geplante Bohrlöcher über insgesamt 1.400 Meter vor, die mit einer 8-Zoll-Hohlbohrschnecke (HBS) im Bereich der Laugungsbecken LP1 und LP2 niedergebracht werden.

Die Ressourcen in den Laugungsbecken bei Candelaria umfassen aktuell 22,18 Millionen Tonnen mit 42,1 g/t Silber und 0,074 g/t Gold in der Kategorie „angedeutet“, was 30,02 Millionen Unzen Silber und 52.000 Unzen Gold entspricht. Der Kategorie „vermutet“ sind weitere 11,45 Millionen Tonnen mit 41,8 g/t Silber und 0,10 g/t Gold, also 15,4 Millionen Unzen Silber und 36.700 Unzen Gold, zugeordnet. Die Silberäquivalentressourcen („Agäq“) belaufen sich auf 30,8 Millionen Unzen in der Kategorie „angedeutet“ und 16,1 Millionen Unzen in der Kategorie „vermutet“ (siehe Tabelle 1 und Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2025).

Gregory Crowe, President und CEO, sagt dazu: „Ziel dieses bevorstehenden Bohr- und Probenahmeprogramms ist es, das Vertrauen in diese beträchtlichen Ressourcen in den Laugungsbecken zu erhöhen und zugleich die metallurgischen Daten zu liefern, die den weiteren Ausbau des Projekts unterstützen können. Mit den Pilotuntersuchungen sollen die erhöhten Silberausbeuten unter Verwendung von cyanidfreien Extrakt/Bechtel-Lösungen bestätigt und so der Weg für eine hoffentlich robuste PFS im weiteren Jahresverlauf frei gemacht werden.“