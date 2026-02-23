    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Apple Aktie steigt auf 226,95€ - 23.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Apple Aktie bisher um +1,05 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

    Apple Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Apple Aktie. Mit einer Performance von +1,05 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Apple Aktie. Nach einem Plus von +1,42 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 226,95, mit einem Plus von +1,05 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg bei Apple konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,81 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +5,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Apple auf -4,35 %.

    Apple Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,53 %
    1 Monat +4,47 %
    3 Monate -5,81 %
    1 Jahr -5,07 %

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,33 Bil. € wert.

    KI frisst Cashflow – Burry warnt vor einem Tech-Risiko, das keiner einpreist


    Tech-Giganten stecken hunderte Milliarden in KI – finanziert über Schulden, Abschreibungen und buchhalterische Kosmetik. Michael Burry sieht das nächste große Bilanzrisiko entstehen.

    Tagesvorschau 24. Februar: Handelstermine am Dienstag: Bilanzflut, Fed-Indizes, Apple-HV


    Anleger erfreuen oder Trump verärgern – was macht Apple?


    Ein Urteil mit milliardenschweren Folgen: Nach dem Stopp von Trumps Zöllen steht Apple vor einer heiklen Entscheidung – Rückerstattung fordern oder finanziellen Schaden riskieren?

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,07 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,69 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,52 %. Samsung Electronics verliert -1,92 %

    Apple Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    +1,65 %
    +6,09 %
    +4,47 %
    -5,81 %
    -5,07 %
    +57,45 %
    +115,07 %
    +916,02 %
    +8.938,00 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
