Amazon Aktie heute im Minus - 23.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von -3,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,45 %, geht es heute bei der Amazon Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Amazon Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -9,19 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +5,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,20 % verloren.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,68 % 1 Monat -12,69 % 3 Monate -9,19 % 1 Jahr -15,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Amazon-Aktie: Nach Abwärtstrend und hohen KI-/Capex-Investitionen drückt der Kurs weiter, zeigt aber zuletzt eine Gegenbewegung. Morgan Stanley bleibt mit AWS und KI-Funktionen optimistisch. Ackman und Baupost erhöhen Positionen, Buffett verkauft. Technisch liegt eine Base bei 165–170€, Break über 185€ könnte neues Aufwärtsmomentum bringen; Valuation: KGV rund 25 statt 35.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Bil. € wert.

Tech-Giganten stecken hunderte Milliarden in KI – finanziert über Schulden, Abschreibungen und buchhalterische Kosmetik. Michael Burry sieht das nächste große Bilanzrisiko entstehen.

Die Amazon-Aktie steht seit Wochen unter Abgabedruck und hat gegenüber ihren Hochs knapp -20% eingebüßt. Während die jüngsten Earnings noch nachhallen, könnte eine andere Meldung für zusätzlichen Abgabedruck sorgen. Warren Buffett verkauft Amazon-Aktien Wenn die großen Investoren die Veränderungen in ihren Portfolios offenlegen, schauen Privatanleger ganz genau hin, um zu sehen, was Smart Money kauft […] The post Amazon-Aktie: Jetzt verkaufen wie Buffett? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,03 %. Walmart notiert im Plus, mit +1,78 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -4,96 %. JD.com verliert -1,51 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -1,07 %.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.