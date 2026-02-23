    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta Platforms (A) Aktie knickt ein - 23.02.2026

    Am 23.02.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um -2,23 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie knickt ein - 23.02.2026
    Foto: Meta Platforms

    Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

    Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.02.2026

    Die Meta Platforms (A) Aktie notiert aktuell bei 543,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,40  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,53 %, geht es heute bei der Meta Platforms (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    609,32€
    Basispreis
    3,25
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    691,91€
    Basispreis
    4,32
    Ask
    × 14,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,46 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +2,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Meta Platforms (A) auf -2,76 %.

    Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,96 %
    1 Monat -0,88 %
    3 Monate +5,46 %
    1 Jahr -15,78 %

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Bil. € wert.

    KI frisst Cashflow – Burry warnt vor einem Tech-Risiko, das keiner einpreist


    Tech-Giganten stecken hunderte Milliarden in KI – finanziert über Schulden, Abschreibungen und buchhalterische Kosmetik. Michael Burry sieht das nächste große Bilanzrisiko entstehen.

    Grüne stützen CDU bei Social-Media-Verbot für Kinder


    Die Grünen stellen sich hinter das von der CDU angestrebte Social-Media-Verbot für Kinder. Das vom Parteitag beschlossene Mindestalter von 14 Jahren sei richtig - "ich habe das schon lange gefordert", sagte die Grünen-Vorsitzende, Franziska …

    Weimer will Tiktok in 'europäische Hände' legen


    Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer plädiert dafür, die Plattform Tiktok des chinesischen Anbieters Bytedance in die Hände europäischer Eigentümer zu legen. "Bei Tiktok bin ich der Meinung, wir müssen dort auch die Eigentumsfrage …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,97 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,49 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -3,05 %. Pinterest Registered (A) verliert -5,96 %

    Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    -1,85 %
    +2,96 %
    -0,88 %
    +5,46 %
    -15,78 %
    +239,14 %
    +155,14 %
    +465,77 %
    +1.712,33 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Meta Platforms (A) Aktie knickt ein - 23.02.2026 Am 23.02.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um -2,23 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     