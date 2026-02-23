Meta Platforms (A) Aktie knickt ein - 23.02.2026

Die Meta Platforms (A) Aktie notiert aktuell bei 543,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,40 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,53 %, geht es heute bei der Meta Platforms (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,46 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +2,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Meta Platforms (A) auf -2,76 %.

Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,96 % 1 Monat -0,88 % 3 Monate +5,46 % 1 Jahr -15,78 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Bil. € wert.

Tech-Giganten stecken hunderte Milliarden in KI – finanziert über Schulden, Abschreibungen und buchhalterische Kosmetik. Michael Burry sieht das nächste große Bilanzrisiko entstehen.

Die Grünen stellen sich hinter das von der CDU angestrebte Social-Media-Verbot für Kinder. Das vom Parteitag beschlossene Mindestalter von 14 Jahren sei richtig - "ich habe das schon lange gefordert", sagte die Grünen-Vorsitzende, Franziska …

Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer plädiert dafür, die Plattform Tiktok des chinesischen Anbieters Bytedance in die Hände europäischer Eigentümer zu legen. "Bei Tiktok bin ich der Meinung, wir müssen dort auch die Eigentumsfrage …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,97 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,49 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -3,05 %. Pinterest Registered (A) verliert -5,96 %

Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.